灼熱の決勝戦は、延長直前にエンツォ・フェルナンデスがパウ・クバルシへの危険なタックルで退場し、流れが傾いた。 延長後半開始早々、ウィリアムズがサイドを突破し、落としたボールを元マンチェスター・シティのFWフェラン・トーレスが冷静に決めた。ウィリアムズは前半にも得点を挙げていたが、ミケル・メリノのファウルで取り消されていた。