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Neymar-WilliamsGetty/GOAL
Adhe Makayasa

翻訳者：

ニコ・ウィリアムズは、アルゼンチンとの「美しい」決勝を制し、スペインがワールドカップで優勝したことを受け、自身の「アイドル」であるネイマールに勝利を捧げた。

ニコ・ウィリアムズ
ネイマール
スペイン
スペイン 対 アルゼンチン
アルゼンチン
ワールドカップ

スペイン代表FWニコ・ウィリアムズは、アルゼンチンに勝った歴史的決勝を自身の「アイドル」ネイマールに捧げた。アスレティック・クラブのスターは、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでの延長戦でフェラン・トーレスの決勝点をアシスト。スペインがフランス、ウルグアイに並び通算2度目の優勝を決めた。

  • 「ラ・ロハ」が勝利した

    スペインは延長戦で10人となったアルゼンチンを退け、優勝した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは試合を通じて圧倒し、シュート20本に対しアルゼンチンは3本だった。後半途中出場したウィリアムズは、粘るアルビセレステを攻め続ける攻撃陣に即座に活力を与えた。

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    ウィリアムズがサッカーのアイドルを称賛

    試合終了のホイッスルが鳴り、24歳の彼は喜びを爆発させた。そして、ベスト16で敗退したブラジル代表の背番号10にトロフィーを捧げた。Caze TVの取材に彼は語った。「とても幸せです。私にとってこれほど素晴らしいことはありません。ネイマールは私の憧れです。彼が私たちの試合を見てくれていることを願っています。このトロフィーは彼への贈り物です。」

  • トーレスが歴史的な勝利を決めた。

    灼熱の決勝戦は、延長直前にエンツォ・フェルナンデスがパウ・クバルシへの危険なタックルで退場し、流れが傾いた。 延長後半開始早々、ウィリアムズがサイドを突破し、落としたボールを元マンチェスター・シティのFWフェラン・トーレスが冷静に決めた。ウィリアムズは前半にも得点を挙げていたが、ミケル・メリノのファウルで取り消されていた。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    これからどうなるのでしょうか？

    この勝利で「ラ・ロハ」は、男子と女子で同時に世界王座を獲得した初の国となった。ラミン・ヤマルら若き才能が輝き、代表戦中断後も支配力を維持すると見込まれる。一方、ウィリアムズは休暇を楽しんだ後、アスレティック・クラブに集中する。