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ニコ・ウィリアムズは、アルゼンチンとの「美しい」決勝を制し、スペインがワールドカップで優勝したことを受け、自身の「アイドル」であるネイマールに勝利を捧げた。
「ラ・ロハ」が勝利した
スペインは延長戦で10人となったアルゼンチンを退け、優勝した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは試合を通じて圧倒し、シュート20本に対しアルゼンチンは3本だった。後半途中出場したウィリアムズは、粘るアルビセレステを攻め続ける攻撃陣に即座に活力を与えた。
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ウィリアムズがサッカーのアイドルを称賛
試合終了のホイッスルが鳴り、24歳の彼は喜びを爆発させた。そして、ベスト16で敗退したブラジル代表の背番号10にトロフィーを捧げた。Caze TVの取材に彼は語った。「とても幸せです。私にとってこれほど素晴らしいことはありません。ネイマールは私の憧れです。彼が私たちの試合を見てくれていることを願っています。このトロフィーは彼への贈り物です。」
トーレスが歴史的な勝利を決めた。
灼熱の決勝戦は、延長直前にエンツォ・フェルナンデスがパウ・クバルシへの危険なタックルで退場し、流れが傾いた。 延長後半開始早々、ウィリアムズがサイドを突破し、落としたボールを元マンチェスター・シティのFWフェラン・トーレスが冷静に決めた。ウィリアムズは前半にも得点を挙げていたが、ミケル・メリノのファウルで取り消されていた。
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これからどうなるのでしょうか？
この勝利で「ラ・ロハ」は、男子と女子で同時に世界王座を獲得した初の国となった。ラミン・ヤマルら若き才能が輝き、代表戦中断後も支配力を維持すると見込まれる。一方、ウィリアムズは休暇を楽しんだ後、アスレティック・クラブに集中する。
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