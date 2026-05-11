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Athletic Club v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ニコ・ウィリアムズは重傷を免れ、スペイン代表としてワールドカップに復帰する見込みだ。

ニコ・ウィリアムズ
スペイン
イラク
親善試合
カーボベルデ
ワールドカップ

ニコ・ウィリアムズは、アスレティック・ビルバオ対バレンシアの試合で負ったハムストリングの負傷について、朗報を受けた。検査の結果、北米開催のワールドカップには間に合う見込みだ。

  • 検査の結果、腱に重度の損傷はないと判明した。

    ウィリアムズの検査結果を受け、アスレティック・クラブとスペイン代表チームは一安心した。

    月曜の検査でハムストリングに重傷はなく、腱も異常なしと判明した。サン・マメスのリーグ戦で前半途中交代し、クラブと代表の医療スタッフは腱を懸念していた。

    マルカ』紙は回復まで約3週間と報じており、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとっても朗報だ。ユーロ2024決勝MVPのウィリアムスは、ワールドカップ代表メンバー決定時に選出可能である。

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  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    スペインのワールドカップ初戦が目前に迫っている

    この回復スケジュールが順調であれば、ウィリアムズは6月15日のスペイン対カーボベルデ戦に間に合う見込みだ。6月4日のイラクとの親善試合は欠場する可能性があるが、米国での合宿には合流する予定だ。

    デ・ラ・フエンテ監督は当初、グループリーグ初戦と第2戦を欠場しても回復を待つ方針とされていたが、その必要はなくなったかもしれない。

    初戦の相手も考慮し、スタッフはウィリアムズを段階的に実戦復帰させる方針だ。それでも、24時間前までは大会開始時に彼をチームに組み込むことは難しいとされていた。

  • スペイン代表は増え続ける負傷者に悩まされている。

    デ・ラ・フエンテ監督は、攻撃の主力数名の状態が不透明だ。ニコの懸念に加え、軽度の体調不良があるラミン・ヤマルとミケル・メリノのコンディションも注視している。

    技術スタッフは、ドイツで成功を収めた主力の継続起用を目指し、残業して対応に追われている。

    さらに、最近代表に加入したビクトル・ムニョスも軽度のふくらはぎの怪我で様子を見ているが、このグループでは最も軽いとされている。


  • Real Sociedad v Athletic Club - Copa Del ReyGetty Images Sport

    アスレティック・クラブのシーズン終了に伴う調整

    主力選手の長期離脱は免れたが、ニコはシーズン終盤戦を欠場する。

    最も破壊力のある攻撃の切り札を欠く中、エルネスト・バルベルデ監督はサイドの代替策を模索する。