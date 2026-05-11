ニコ・ウィリアムズは重傷を免れ、スペイン代表としてワールドカップに復帰する見込みだ。

この回復スケジュールが順調であれば、ウィリアムズは6月15日のスペイン対カーボベルデ戦に間に合う見込みだ。6月4日のイラクとの親善試合は欠場する可能性があるが、米国での合宿には合流する予定だ。

デ・ラ・フエンテ監督は当初、グループリーグ初戦と第2戦を欠場しても回復を待つ方針とされていたが、その必要はなくなったかもしれない。

初戦の相手も考慮し、スタッフはウィリアムズを段階的に実戦復帰させる方針だ。それでも、24時間前までは大会開始時に彼をチームに組み込むことは難しいとされていた。