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ニコ・ウィリアムズは重傷を免れ、スペイン代表としてワールドカップに復帰する見込みだ。
検査の結果、腱に重度の損傷はないと判明した。
ウィリアムズの検査結果を受け、アスレティック・クラブとスペイン代表チームは一安心した。
月曜の検査でハムストリングに重傷はなく、腱も異常なしと判明した。サン・マメスのリーグ戦で前半途中交代し、クラブと代表の医療スタッフは腱を懸念していた。
『マルカ』紙は回復まで約3週間と報じており、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとっても朗報だ。ユーロ2024決勝MVPのウィリアムスは、ワールドカップ代表メンバー決定時に選出可能である。
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スペインのワールドカップ初戦が目前に迫っている
この回復スケジュールが順調であれば、ウィリアムズは6月15日のスペイン対カーボベルデ戦に間に合う見込みだ。6月4日のイラクとの親善試合は欠場する可能性があるが、米国での合宿には合流する予定だ。
デ・ラ・フエンテ監督は当初、グループリーグ初戦と第2戦を欠場しても回復を待つ方針とされていたが、その必要はなくなったかもしれない。
初戦の相手も考慮し、スタッフはウィリアムズを段階的に実戦復帰させる方針だ。それでも、24時間前までは大会開始時に彼をチームに組み込むことは難しいとされていた。
スペイン代表は増え続ける負傷者に悩まされている。
デ・ラ・フエンテ監督は、攻撃の主力数名の状態が不透明だ。ニコの懸念に加え、軽度の体調不良があるラミン・ヤマルとミケル・メリノのコンディションも注視している。
技術スタッフは、ドイツで成功を収めた主力の継続起用を目指し、残業して対応に追われている。
さらに、最近代表に加入したビクトル・ムニョスも軽度のふくらはぎの怪我で様子を見ているが、このグループでは最も軽いとされている。
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アスレティック・クラブのシーズン終了に伴う調整
主力選手の長期離脱は免れたが、ニコはシーズン終盤戦を欠場する。
最も破壊力のある攻撃の切り札を欠く中、エルネスト・バルベルデ監督はサイドの代替策を模索する。