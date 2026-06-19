このフォワードは、コンディション不良に悩まされ、厳しい国内シーズンを過ごした。恥骨炎で欧州カップ戦の準決勝を欠場し、回復後にバレンシア戦で負った筋肉の怪我でエスパニョール、セルタ・ビーゴ、レアル・マドリード戦も欠場。それでも代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは彼を信頼し続けた。

ウィリアムズはこう語る。「本当に打ちのめされる怪我もある。恥骨炎は信じられないほど苛立たしい。ある日は光が見えると思えば、次の日はまた悪化する。長く続くこともあるが、私はもう回復した。

今回のけがは回復に3～4週間と期間が明確で、今は調子が良いものの再発のリスクがあります。筋肉が疲労すれば再断裂の恐れもあるからです。それでも監督は、私たちに安心感と自信を与えてくれます。

「当初の予定では、試合感覚を取り戻すために数分間プレーするはずでした。それはとても大事です。監督はその機会を与えてくれました。このチャンスに感謝し、リズムを取り戻し続けます」