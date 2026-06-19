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ニコ・ウィリアムズはアスレティック・クラブとの終身契約を希望し、バルセロナが以前獲得を狙ったこともあったが、移籍の可能性を否定した。
ウィリアムズ、バスクの名門クラブへの絶対的な忠誠を誓う
バスク出身のフォワードは昨夏、バルセロナからの強い関心を受けたが、最終的にビルバオと長期契約を延長した。チャタヌーガのスペイン代表合宿所で取材に応じたウィリアムズは、クラブ経営陣への忠誠心を強調。自身の将来は理事会の判断に委ねられていると述べつつ、一クラブに忠誠を尽くしたいとの意向を示した。
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フォワードが移籍の噂を一蹴
ウィリアムズは先日、カデナ・セルのスポーツ番組『エル・ラルゲロ』に出演し、ロス・レオーネスへの愛情を明かした。彼は、激動の1年間を支えてくれたファンに感謝を伝えることを当面の最優先事項だと語った。
「アトレティコではとても居心地が良い。何よりも、今年ファンから寄せられた愛情に報いたい。 契約期間を全うしたいと思っています――今すぐでも契約を更新したいほどです――が、サッカーの世界では何が起こるかわかりません。クラブが残ってほしいと言えば残りますし、私次第なら一生ここでプレーしたいです。」
負傷が国内リーグ戦に支障をきたしている
このフォワードは、コンディション不良に悩まされ、厳しい国内シーズンを過ごした。恥骨炎で欧州カップ戦の準決勝を欠場し、回復後にバレンシア戦で負った筋肉の怪我でエスパニョール、セルタ・ビーゴ、レアル・マドリード戦も欠場。それでも代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは彼を信頼し続けた。
ウィリアムズはこう語る。「本当に打ちのめされる怪我もある。恥骨炎は信じられないほど苛立たしい。ある日は光が見えると思えば、次の日はまた悪化する。長く続くこともあるが、私はもう回復した。
今回のけがは回復に3～4週間と期間が明確で、今は調子が良いものの再発のリスクがあります。筋肉が疲労すれば再断裂の恐れもあるからです。それでも監督は、私たちに安心感と自信を与えてくれます。
「当初の予定では、試合感覚を取り戻すために数分間プレーするはずでした。それはとても大事です。監督はその機会を与えてくれました。このチャンスに感謝し、リズムを取り戻し続けます」
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フィットネスのピーク達成目標が目前に迫っている
カーボベルデとの開幕戦は0-0の引き分け。ウィリアムズは86分に途中出場しただけだった。スペインは日曜のサウジアラビア戦で必ず勝点が必要だ。ウィングのウィリアムズは試合感覚を取り戻し、先発できることをコーチ陣に示そうと奮闘している。
ノックアウトステージのウルグアイ戦までには100％のコンディションに戻すと語った。 慎重にしながらも回復を急いでいる。長い離脱の後、鋭さを取り戻すのは難しいが、ウルグアイ戦には間に合うと思う。サウジアラビア戦でリズムを取り戻したいが、何分出るかは監督の判断だ。
「個人としては、怪我から戻る際は相手やチームメイトと同じリズムに乗れるよう先発したいですが、どんな役割でも喜んで受け入れます」