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ニコ・ウィリアムズがリーグ戦での不発に終止符 アスレティック・ビルバオがアトレティコ・マドリーを3-0で下す
ニコ・ウィリアムズの活躍でアスレティックが勝利
『Marca』によると、ニコ・ウィリアムズがアスレティック・ビルバオのラ・リーガ今季2勝目の口火を切った。サン・マメスで行われたアトレティコ・マドリー戦で3-0の勝利を収め、先制点を挙げた。後半立ち上がりには見事な1分間の猛攻を見せ、ディエゴ・シメオネ率いるチームを突き崩した。
ニコは、兄イニャキ・ウィリアムズのシュートがペナルティーエリア内にこぼれた場面で、ヘディングで先制点を決めた。
その数秒後、ニコとイニャキは鋭いカウンターから連係し、ロベルト・ナバロのアスレティック・ビルバオ2点目を演出。さらに終盤にはオイアン・サンセトが3点目を加え、勝利を決定づけた。
- AFP
ウィリアムズがテルジッチを「素晴らしい」と称賛
このゴールは、ニコにとって5月にアラベス戦の勝利で2得点を挙げて以来となるリーグ戦での初ゴールとなった。試合終了後、この若きウインガーは、チームの戦術的アプローチを変えたエディン・テルジッチ監督に賛辞を送った。
「今の監督は素晴らしいし、それはピッチ上を見れば分かる」とニコは語った。「僕たちに多くの新しいことを植え付けてくれていて、それを僕たちは完璧につかめている」
「後半は、ロッカールームでの素晴らしい話で本当に僕たちを試合に引き戻してくれた」とニコは続けた。「僕たちは監督のプレースタイルにとても満足している」
テルジッチ監督、チームの勇気を称賛
テルジッチは、強豪相手にチームがゲームプランをどのように遂行したかについて満足感を示した。ドイツ人指揮官は、カン・イン・リーのシュートがポストを直撃する序盤のピンチの後、選手たちが見せた勇気を強調するとともに、サン・マメスのサポーターを称賛した。
アスレティックは試合を通して賢く修正を加え、後半にはアトレティコの戦術的変化を封じるため3バックに変更した。
「私は、常に勝利のために戦う準備ができているチームを見ている」とテルジッチは語った。「私にとって最も重要だったのは、私たちがどう反応したかということだ。私たちは本当の勇気を示した」
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エルチェに注目が集まる
この勝利により、アスレティック・ビルバオは2連勝を達成。リーグ順位表で安定感を築く上で、大きな弾みとなっている。
ニコは、直近のアウェー勝利に続く勝ち点3は格別だったと強調し、テルジッチの長期的なビジョンへの信頼をチームにもたらしていると語った。
テルジッチは、チームがこの好調をさらに伸ばすべく、すぐに土曜日のエルチェCF戦へ意識を切り替えると強調した。
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