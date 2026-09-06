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ライブ
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

翻訳者：

ニコ・ウィリアムズがリーグ戦での不発に終止符　アスレティック・ビルバオがアトレティコ・マドリーを3-0で下す

アスレティック・クルブ
ニコ・ウィリアムズ
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー

ニコ・ウィリアムズが5月以来となるリーグ戦初ゴールを決め、アスレティック・ビルバオがアトレティコ・マドリーに3-0で圧勝した。スペイン人ウインガーは、サン・マメスでディエゴ・シメオネ率いるアトレティコを粉砕した勝利のメンタリティーを植え付けたとして、エディン・テルジッチ監督を称賛した。

  • ニコ・ウィリアムズの活躍でアスレティックが勝利

    『Marca』によると、ニコ・ウィリアムズがアスレティック・ビルバオのラ・リーガ今季2勝目の口火を切った。サン・マメスで行われたアトレティコ・マドリー戦で3-0の勝利を収め、先制点を挙げた。後半立ち上がりには見事な1分間の猛攻を見せ、ディエゴ・シメオネ率いるチームを突き崩した。

    ニコは、兄イニャキ・ウィリアムズのシュートがペナルティーエリア内にこぼれた場面で、ヘディングで先制点を決めた。

    その数秒後、ニコとイニャキは鋭いカウンターから連係し、ロベルト・ナバロのアスレティック・ビルバオ2点目を演出。さらに終盤にはオイアン・サンセトが3点目を加え、勝利を決定づけた。

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  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP

    ウィリアムズがテルジッチを「素晴らしい」と称賛

    このゴールは、ニコにとって5月にアラベス戦の勝利で2得点を挙げて以来となるリーグ戦での初ゴールとなった。試合終了後、この若きウインガーは、チームの戦術的アプローチを変えたエディン・テルジッチ監督に賛辞を送った。

    「今の監督は素晴らしいし、それはピッチ上を見れば分かる」とニコは語った。「僕たちに多くの新しいことを植え付けてくれていて、それを僕たちは完璧につかめている」

    「後半は、ロッカールームでの素晴らしい話で本当に僕たちを試合に引き戻してくれた」とニコは続けた。「僕たちは監督のプレースタイルにとても満足している」

  • テルジッチ監督、チームの勇気を称賛

    テルジッチは、強豪相手にチームがゲームプランをどのように遂行したかについて満足感を示した。ドイツ人指揮官は、カン・イン・リーのシュートがポストを直撃する序盤のピンチの後、選手たちが見せた勇気を強調するとともに、サン・マメスのサポーターを称賛した。

    アスレティックは試合を通して賢く修正を加え、後半にはアトレティコの戦術的変化を封じるため3バックに変更した。

    「私は、常に勝利のために戦う準備ができているチームを見ている」とテルジッチは語った。「私にとって最も重要だったのは、私たちがどう反応したかということだ。私たちは本当の勇気を示した」

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    エルチェに注目が集まる

    この勝利により、アスレティック・ビルバオは2連勝を達成。リーグ順位表で安定感を築く上で、大きな弾みとなっている。

    ニコは、直近のアウェー勝利に続く勝ち点3は格別だったと強調し、テルジッチの長期的なビジョンへの信頼をチームにもたらしていると語った。

    テルジッチは、チームがこの好調をさらに伸ばすべく、すぐに土曜日のエルチェCF戦へ意識を切り替えると強調した。

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