『Marca』によると、ニコ・ウィリアムズがアスレティック・ビルバオのラ・リーガ今季2勝目の口火を切った。サン・マメスで行われたアトレティコ・マドリー戦で3-0の勝利を収め、先制点を挙げた。後半立ち上がりには見事な1分間の猛攻を見せ、ディエゴ・シメオネ率いるチームを突き崩した。

ニコは、兄イニャキ・ウィリアムズのシュートがペナルティーエリア内にこぼれた場面で、ヘディングで先制点を決めた。

その数秒後、ニコとイニャキは鋭いカウンターから連係し、ロベルト・ナバロのアスレティック・ビルバオ2点目を演出。さらに終盤にはオイアン・サンセトが3点目を加え、勝利を決定づけた。