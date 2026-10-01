AFP
翻訳者：
ニコ・ウィリアムズがスペイン代表を離脱、アスレティック・クルブのスターが太ももの負傷に見舞われる
ラ・ロハに負傷の痛手
ウィリアムズは左太ももの筋肉系の負傷を負い、スペイン代表のトレーニングキャンプを離れることを余儀なくされた。アスレティック・クルブのウインガーは、セビージャで行われたスペインの最近のクロアチア戦後にこの問題を報告しており、今回の中断期間に残る代表戦への出場に即座に疑問符が付く形となっていた。問題が休養によって和らぐ可能性への当初の期待はあったものの、同選手は木曜日に予定されていたトレーニングに参加できなかった。
ウィリアムズの離脱は、両サイドでそのスピードと創造性に大きく依存してきたルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって大きな痛手だ。メディカルスタッフはチームの休養期間中に選手の身体状態を詳細に評価したが、脚の痛みが続いたため、正式な離脱が必要となった。
- AFP
スペインのネーションズリーグにおける好位置づけ
ウィリアムズはウェンブリーで行われたスペインのネーションズリーグ初戦、イングランド戦の55分間に出場し、試合はスリリングな末に3-2で勝利した。続くクロアチア戦の4-1勝利ではベンチから途中出場して22分間プレーし、ゴールを決めて存在感を示した。
スペインは現在、ネーションズリーグのリーグA・グループ3で開幕2試合を連勝し、勝ち点6で首位に立っている。イングランドは勝ち点3で2位につけており、3位クロアチアとは得失点差で上回っている。一方、チェコはまだ勝ち点を獲得できておらず、グループ最下位に沈んでいる。
スペイン代表で増え続ける負傷者リスト
スペイン連盟の医療チームによる包括的な評価を経て、自国代表で通算38試合に出場して7得点を記録しているこのウインガーを、リハビリに専念させるため代表キャンプから離脱させる決定が下された。アスレティック・クルブの医療スタッフにはこの過程を通じて全面的に情報が共有されており、選手は今後、所属クラブの直接的な管理下でさらなる治療と回復に取り組むことになる。
この後退は、過酷な4試合のインターナショナルウインドーを戦うスペインにとって、またしても大きな打撃となった。アスレティック・クルブのスターは、左ひざの問題を抱えたDFエリック・ガルシア、そして筋肉系の問題で離脱したアレハンドロ・グリマルドに続き、代表メンバーからの離脱を余儀なくされた3人目の選手となった。
- Getty Images Sport
今後の試合日程とグループ残り日程
スペイン代表は土曜日にオビエドでチェコ代表を迎え、その後、現在のインターナショナルブレーク最後の一戦となる火曜日のクロアチア代表戦に向かう予定だ。スペイン代表はその後、11月に予定されている残り2試合のグループ戦でリーグA・グループ3の戦いを終える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。