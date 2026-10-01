ウィリアムズは左太ももの筋肉系の負傷を負い、スペイン代表のトレーニングキャンプを離れることを余儀なくされた。アスレティック・クルブのウインガーは、セビージャで行われたスペインの最近のクロアチア戦後にこの問題を報告しており、今回の中断期間に残る代表戦への出場に即座に疑問符が付く形となっていた。問題が休養によって和らぐ可能性への当初の期待はあったものの、同選手は木曜日に予定されていたトレーニングに参加できなかった。

ウィリアムズの離脱は、両サイドでそのスピードと創造性に大きく依存してきたルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって大きな痛手だ。メディカルスタッフはチームの休養期間中に選手の身体状態を詳細に評価したが、脚の痛みが続いたため、正式な離脱が必要となった。