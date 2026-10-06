ドイツメディア『ran』の取材に対し、59歳の指揮官とのやり取りについて語ったトレソルディは、電話を受ける前にひどく緊張していたことを認めた。ドイツ代表監督が自身のためらいに理解を示してくれたことを振り返り、このFWは次のように明かしている。「彼が最初にメッセージを送ってくれて、最後は『Best wishes, Kloppo』と締めくくられていた。だから、すぐに誰か分かった。その後はメッセージをやり取りし、電話でも話した。本当にとても良い会話だった。

「彼はそのことをとてもよく理解してくれた。とても良いやり取りができたと思う。良い印象を与えられていたらうれしい。彼は素晴らしい監督であり、人としても素晴らしい。だから、あの会話と彼のサポートにはとても感謝している。

「ものすごく緊張していた。すぐに両親にも伝えたし、両親も緊張していた。でも最終的には、ただただとても良い会話だった」