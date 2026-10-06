Domenic Aquilina
翻訳者：
ニコロ・トレソルディ、ユルゲン・クロップからの誘いを断った理由を明かす 22歳は依然としてドイツとイタリアの間で揺れる
有望株のストライカーがフル代表への帰属決断を先送り
ドイツU-21代表FWトレゾルディは、自身の将来的な代表選択を見極める中で、クロップからのA代表招集を断った理由について率直に説明した。22歳の同選手は依然としてキャリアの岐路に立っており、A代表レベルでドイツとイタリアのどちらにコミットするかの間で揺れている。両連盟から直接アプローチを受けた後、長期的な忠誠を確保しようと激しく争う両者を前に、慎重な姿勢を取ることを選んだ。
- Getty Images Sport
若手選手、クロップとのやり取りを明かす
ドイツメディア『ran』の取材に対し、59歳の指揮官とのやり取りについて語ったトレソルディは、電話を受ける前にひどく緊張していたことを認めた。ドイツ代表監督が自身のためらいに理解を示してくれたことを振り返り、このFWは次のように明かしている。「彼が最初にメッセージを送ってくれて、最後は『Best wishes, Kloppo』と締めくくられていた。だから、すぐに誰か分かった。その後はメッセージをやり取りし、電話でも話した。本当にとても良い会話だった。
「彼はそのことをとてもよく理解してくれた。とても良いやり取りができたと思う。良い印象を与えられていたらうれしい。彼は素晴らしい監督であり、人としても素晴らしい。だから、あの会話と彼のサポートにはとても感謝している。
「ものすごく緊張していた。すぐに両親にも伝えたし、両親も緊張していた。でも最終的には、ただただとても良い会話だった」
著名な人物たちが獲得競争を激化させる
この獲得レースにはクロップだけが関わっているわけではなく、ドイツ代表のスポーツディレクターであるルディ・フェラー氏、そしてイタリア代表監督のマンチーニ氏も、この若きFWへの働きかけを積極的に行っている。
フェラー氏との建設的な対話について、トレゾルディは次のように語った。「何度か話をした。彼は私の状況をとてもよく理解している。彼自身も長い間イタリアでプレーしていたし、両国のことを知っているからだ。この決断が簡単ではないことも分かっている。私にとって、ああいう人と話せるのは特別なことだ。あのレベルのストライカーが自分に話しかけてくれるのだから、それは意味のあることだ」
さらに、マンチーニ氏からの直接的なアプローチについては、こう付け加えた。「ええ、彼からも連絡があった。似たような状況だった。あれほど成功を収めた2人の指揮官が、私のために時間を取って話してくれるのは特別なことだ。それは、自分が正しい道を進んでいると感じさせてくれる。2人には本当に感謝している。ほかのことは、いずれ明らかになるだろう」
- Domenic Aquilina
U-21への集中がキャリア決断に先立つ
ひとまずトレゾルディは、火曜夜のジョージア戦でドイツのU-21欧州選手権予選を締めくくるべく、その全エネルギーを注いでいる。すでに今回の代表ウインドーで連勝に貢献しているこのストライカーにとって、チームの本大会出場権確保を後押しするための最後の試練が残されている。フル代表としてどの国に忠誠を誓うかという最終的な決断は、U-21での任務を終え、所属クラブでのシーズンがさらに本格化した後に下されることになる。
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