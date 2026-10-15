ニコラ体制のヴェネツィアはどう戦う？ フォーメーション、新たな先発メンバー、予想スタメン

ニコラ監督がシステム変更を検討するなら、マッツォッキの復帰が非常に重要になる。指揮官はサレルニターナでも同選手を起用し、好結果を収めている。

4-4-2を採用する場合、マッツォッキが右サイドバックに入り、同じサイドの前方にエノーを置くことができる。一方、左サイドはハプスとコレイアが担うことになる。

最終ラインの中央では、フアン・ジェズスの経験が違いを生み出す必要がある。その隣にはベラ＝コチャプが入る見込みだ。中盤では、負傷から復帰した際のブシオに加え、バシッチ、ソーム、キケ・ペレスのうち1人が起用される。

ヴェネツィアにはサイドの選手が豊富にいる。4-4-2なら、ニコラ監督はサイドを使ったプレーを大いに生かしながら、守備面でより安定を図ることができるだろう。

そして、攻撃陣の問題もある。重要なのはアコール・アダムスの力を引き出すことだ。ニコラ監督のチームには常に彼のようなフィジカルに優れたストライカーがおり、攻撃を機能させるために欠かせない。例えばサレルニターナでは、アダムスとイェボアの組み合わせにある意味で似た、ジュリッチとボナッツォーリのコンビで奇跡を起こした。

興味深い別の選択肢は、身長194センチのラウバーバッハだ。ニコラ監督がサレルノとクレモナの両方で指導したジュリッチにぴったり重なるタイプと言える。