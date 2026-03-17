ニコラス・ジャクソン、バイエルン・ミュンヘン対バイエル・レバークーゼン戦で犯した激しいタックルにより、ブンデスリーガからの出場停止期間が決まった

ブンデスリーガの首位と2位のチームによる白熱した一戦の試合映像を精査した結果、この激突に伴う懲戒処分が確定した。3月14日の試合の41分、ジャクソンがセンターサークルでマルティン・テリエに対し無謀なタックルを仕掛けた。主審のクリスティアン・ディンガートは当初イエローカードを提示したが、VARの指示によりピッチサイドのモニターを確認したところ、テリエの足首に強烈な踏みつけがあったことがはっきりと映し出されていた。 このレッドカードにより、アウェイチームは試合の半分以上を10人で戦うこととなった。さらにその後、ルイス・ディアスも2度目の警告で退場処分となり、状況はさらに悪化した。