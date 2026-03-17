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ニコラス・ジャクソン、バイエルン・ミュンヘン対バイエル・レバークーゼン戦で犯した激しいタックルにより、ブンデスリーガからの出場停止期間が決まった
VARによる映像確認の結果、処分が強化された
ブンデスリーガの首位と2位のチームによる白熱した一戦の試合映像を精査した結果、この激突に伴う懲戒処分が確定した。3月14日の試合の41分、ジャクソンがセンターサークルでマルティン・テリエに対し無謀なタックルを仕掛けた。主審のクリスティアン・ディンガートは当初イエローカードを提示したが、VARの指示によりピッチサイドのモニターを確認したところ、テリエの足首に強烈な踏みつけがあったことがはっきりと映し出されていた。 このレッドカードにより、アウェイチームは試合の半分以上を10人で戦うこととなった。さらにその後、ルイス・ディアスも2度目の警告で退場処分となり、状況はさらに悪化した。
- AFP
ドイツサッカー連盟（DFB）の公式見解
ドイツサッカー連盟（DFB）は、この件に関する正式な裁定を発表した。同連盟は公式声明の中で次のように述べた。「ドイツサッカー連盟（DFB）のスポーツ裁判所は、DFB規律委員会が危険なファウルを理由に提起した告発を受け、ブンデスリーガのFCバイエルン・ミュンヘン所属のニコラス・ジャクソンに対し、リーグ戦2試合の出場停止処分を科した。この出場停止処分は、2試合の出場停止期間が満了するまで、同選手が所属するクラブのその他の公式戦にも適用される。」 さらにDFBは、この判決が法的拘束力を持つことを確認し、バイエルンが控訴で覆す可能性があった望みは事実上絶たれた。
バイエルンの深刻化する規律問題
バイエルンの選手層の厚さには現在限界が見え始めており、ジャクソンが今後2試合を欠場することは大きな課題となっている。レバークーゼン戦ではボール支配率70％を記録したものの、バイエルンは決定力に欠ける苦戦を強いられており、この問題はストライカーの欠場によってさらに深刻化するだろう。 さらにこの試合では、ヨシュア・キミッヒのゴールが取り消されたほか、ヨナタン・ターがイエローカードを受け、出場停止処分も確定した。終盤に退場処分を受けたディアスも出場停止となるため、コンパニー監督は今後数試合の国内リーグ戦を、主力選手3人を欠いた状態で乗り切らなければならない。
- AFP
ハリー・ケインがその穴を埋める準備ができている
ジャクソンを欠くこととなったものの、コンパニ監督には朗報が舞い込んだ。チームの要であるストライカーのケインが、ここ数週間の離脱を経て、徐々に試合勘を取り戻しつつあるのだ。イングランド代表キャプテンである彼は、国内リーグと欧州大会の両方で再び攻撃の先頭に立つことが期待されており、次はチャンピオンズリーグ・ラウンド16のバイエルン対アタランタ戦の第2戦が控えている。
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