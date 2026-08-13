ジャクソン本人はロンドン残留を望んでいるものの、獲得競争においてアストン・ヴィラは依然として根強い脅威となっている。ウナイ・エメリはこのセネガル人FWへの高い評価を隠しておらず、欧州サッカーで最初に飛躍の機会を与えた指揮官でもある。

ヴィラ・パークからの関心だけが外的要因ではなく、名前の明かされていないスペインの強豪クラブ1チームも、このストライカーの獲得可能性について正式に問い合わせを行っている。移籍市場の終盤が近づく中、これらのクラブはチェルシーが別の方向に動く決断を下した場合に備え、状況を注意深く見守っている。