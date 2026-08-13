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ニコラス・ジャクソン、アストン・ヴィラの関心を拒否してシャビ・アロンソの下でチェルシーでの居場所争いへ მზად하다
ジャクソン、ロンドン残留を選択
『The Sun』によると、チェルシーFWジャクソンはアストン・ヴィラやスペインの複数クラブから強い関心を受けているものの、スタンフォード・ブリッジで自身の将来を懸けて戦う構えだという。25歳のFWは、アジアでのプレシーズンツアーを終えたチームに復帰しており、そこで新指揮官アロンソの指導法に大いに感銘を受けたとされている。
移籍市場はウィンドー終盤にかけてさらに活発になるとみられるが、ジャクソンの現在の姿勢はチェルシー首脳陣に対する明確な意思表示となっている。リアム・デラップとジョアン・ペドロの加入によって序列を下げ、ベンチ入りを争う立場に回った前夏とは異なり、ビジャレアルの元所属選手である同選手は今、自身が重要な役割を果たせると確信している。
- AFP
ウナイ・エメリは関心を維持している
ジャクソン本人はロンドン残留を望んでいるものの、獲得競争においてアストン・ヴィラは依然として根強い脅威となっている。ウナイ・エメリはこのセネガル人FWへの高い評価を隠しておらず、欧州サッカーで最初に飛躍の機会を与えた指揮官でもある。
ヴィラ・パークからの関心だけが外的要因ではなく、名前の明かされていないスペインの強豪クラブ1チームも、このストライカーの獲得可能性について正式に問い合わせを行っている。移籍市場の終盤が近づく中、これらのクラブはチェルシーが別の方向に動く決断を下した場合に備え、状況を注意深く見守っている。
ジャクソンのスタンフォード・ブリッジからミュンヘンへの道のり
ジャクソンは2023年夏、スペインのビジャレアルから報道によれば3200万ポンドの移籍金で、8年契約によりチェルシーへ加入した。しかし、先発の座を完全に確立するには苦しみ、チェルシーでは81試合に出場して30得点12アシストを記録した。
昨夏にはバイエルン・ミュンヘンへ期限付き移籍した。ドイツでの在籍期間には34試合に出場し、11得点4アシストを記録。クラブの国内リーグと国内カップの2冠達成に貢献したが、バイエルンは最終的に完全移籍での獲得を見送った。
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代表戦復帰と今後の試合日程
チェルシー在籍時、ジャクソンは2024-25シーズンのUEFAカンファレンスリーグと、2025年のFIFAクラブワールドカップの両方を制した。FWは、この夏のワールドカップでセネガル代表としての国際任務を終え、ロンドンに戻る。セネガルはラウンド32でベルギーに敗れて敗退したが、ノルウェー戦ではアシストを記録した。
一方、チェルシーはプレシーズンの準備を続けており、土曜日に行われる親善試合でレアル・ソシエダと対戦する予定だ。その後、8月24日に行われるフラムとのアウェーゲームでプレミアリーグ開幕戦を迎える。
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