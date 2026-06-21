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ニコラス・ジャクソンはチェルシーを去りたいのか？ ハリー・ケインと共にバイエルン・ミュンヘンへレンタル移籍し、ブンデスリーガ優勝を果たしたセネガル人ストライカーの移籍最新情報。
アロンソ、プレシーズンでジャクソンを評価へ
25歳のストライカーは現在、ワールドカップでセネガル代表としてプレーしている。しかし2026-27シーズンを控え、彼のクラブでの将来が注目されている。前シーズンをアリアンツ・アレーナでレンタル移籍で過ごしたジャクソンは、新監督シャビ・アロンソの下で定位置を勝ち取るため西ロンドンに復帰する。
『フットボール・インサイダー』によると、ジャクソンは移籍判断を市場後半に持ち越し、チームにインパクトを与える機会を狙う。アロンソ監督は長期プロジェクトのメンバーを決める前に全選手を自ら評価したいとみられる。
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バイエルン・ミュンヘン、完全移籍を見送る
ジャクソンはハリー・ケインの控えながらブンデスリーガ制覇に貢献したが、バイエルンは今夏7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず。
バイエルンは7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、ジャクソンはイングランドに復帰する見込みだ。移籍専門記者ピート・オロークはポッドキャスト『Transfer Insider』で「彼はプレシーズンにチェルシーに戻り、新監督シャビ・アロンソにアピールしようとするだろう。アロンソは全員を平等に評価するはずだ」と語った。 「チェルシーの全員にとってリセットの機会だ。アロンソも全員をじっくり見るだろう」
セリエAやプレミアリーグからの関心が高まっている
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スタンフォード・ブリッジでの出場枠をめぐる競争
チェルシーの攻撃陣は層が厚く、ジャクソンは来季レギュラー確保が難しい。ジョアン・ペドロやリアム・デラップらがいるため、アロンソ監督は過密な前線をうまくマネジメントする必要がある。欧州カップ戦がなくローテーションの機会も限られる。
それでも、前線どこでもこなせるジャクソンの汎用性と2033年までの長期契約は、チェルシーにとって大きな武器だ。