ジャクソンはハリー・ケインの控えながらブンデスリーガ制覇に貢献したが、バイエルンは今夏7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず。

バイエルンは7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、ジャクソンはイングランドに復帰する見込みだ。移籍専門記者ピート・オロークはポッドキャスト『Transfer Insider』で「彼はプレシーズンにチェルシーに戻り、新監督シャビ・アロンソにアピールするだろう。アロンソは全員を平等に評価するはずだ」と語った。 「チェルシーの全員にとってリセットの機会だ。アロンソも全員を注視するだろう」