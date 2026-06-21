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Mohamed Saeed

翻訳者：

ニコラス・ジャクソンはチェルシーを去りたいのか？ ハリー・ケインとレンタル移籍したバイエルンでブンデスリーガ制したセネガル代表FWの最新移籍情報。

ニコラス・ジャクソン
チェルシー
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ブンデスリーガ

ニコラス・ジャクソンが今夏チェルシーに残留し、新監督シャビ・アロンソに価値を証明する意向だ。セネガル人FWはブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンでのレンタル移籍を経て、スタンフォード・ブリッジに復帰する。

  • アロンソ、プレシーズンでジャクソンを評価へ

    25歳のストライカーは現在、ワールドカップでセネガル代表としてプレーしている。しかし2026-27シーズンを控え、彼のクラブでの将来が注目されている。前シーズンをアリアンツ・アレーナでレンタル移籍で過ごしたジャクソンは、新監督シャビ・アロンソの下で定位置を勝ち取るため西ロンドンに復帰する。

    フットボール・インサイダー』によると、ジャクソンは移籍判断を市場後半に先送りし、チームにインパクトを与える機会を狙っている。アロンソ監督は長期プロジェクトのメンバーを決める前に、全選手を自ら評価したい考えだ。



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    バイエルン・ミュンヘン、完全移籍を見送る

    ジャクソンはハリー・ケインの控えながらブンデスリーガ制覇に貢献したが、バイエルンは今夏7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず。

    バイエルンは7000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、ジャクソンはイングランドに復帰する見込みだ。移籍専門記者ピート・オロークはポッドキャスト『Transfer Insider』で「彼はプレシーズンにチェルシーに戻り、新監督シャビ・アロンソにアピールするだろう。アロンソは全員を平等に評価するはずだ」と語った。 「チェルシーの全員にとってリセットの機会だ。アロンソも全員を注視するだろう」

  • セリエAやプレミアリーグからの関心が高まっている

    ジャクソンはロンドンの首脳陣に好印象を与えようとしているが、必要とされなくなった場合、多くのクラブが獲得に動く。セリエAのユヴェントスとナポリは新シーズンに向けて攻撃陣強化のため、この多才なアタッカーに関心を示している。

    より身近なところでは、ニューカッスル・ユナイテッドもこの元ビジャレアルの選手獲得に動いていると報じられている。元マンチェスター・ユナイテッドのチーフスカウト、ミック・ブラウン氏は、マグパイズ（ニューカッスル）が移籍の可能性について打診を受けていることを示唆した。

    ジャクソンの代理人は、チェルシーでの道が閉ざされた場合に備え、欧州各地のクラブからの関心を積極的に探っている。


  • Xabi AlonsoGetty Images

    スタンフォード・ブリッジでの出場枠をめぐる競争

    チェルシーの攻撃陣は層が厚く、ジャクソンは来季レギュラー確保が難しい。ジョアン・ペドロやリアム・デラップらがいるため、アロンソ監督は過密な前線をうまくマネジメントする必要がある。欧州カップ戦がなくローテーションの機会も限られる。

    それでも、前線ならどこでもこなすジャクソンの汎用性と2033年までの長期契約は、チェルシーにとって大きな武器だ。