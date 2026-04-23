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ニコラス・ジャクソンはチェルシーに復帰する見込みだ。ハリー・ケインの代役として好調だが、バイエルン・ミュンヘンは残留させない方針だからだ。
コンパニーのジャクソン獲得は難しい見込み
2025年9月、チェルシーから1650万ユーロの1年レンタルでバイエルン・ミュンヘンに移籍したジャクソンは、アリアンツ・アレーナで輝いている。しかしドイツでの将来は依然不透明だ。ピッチでの活躍は素晴らしいが、バイエルン首脳陣は完全移籍の可否を議論中と報じられている。 最大の障害は、このセネガル代表を長期的に確保するための巨額移籍金で、多くの兆候がシーズン終了後の退団を示唆している。
それでもスポーツ部門はジャクソン残留を強く望む。コンパニ監督は24歳の才能を高く評価し、来季もチームに置いておきたい考えだ。ジャクソンはケインの控えながら、限られた出場時間で9ゴール4アシストをマークしている。
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このストライカーの去就を巡る内部対立
スカイ・ドイツによると、ジャクソンは今夏バイエルンを去る見込みだ。ロッカールームや試合当日に好影響を与えているが、レンタル延長や完全移籍の交渉は進んでいない。シーズン終盤を迎え、このフォワードは去就が定まらない状況だ。
クラブ首脳とコンパニ監督は彼のプロ意識に満足しており、パフォーマンスや態度に大きな問題は見られない。それでも現時点では契約満了の見通しで、首脳陣はコーチ陣とは異なる視点で費用対効果を判断している。
チェルシーの復帰が目前に迫っている
交渉が難航しており、ジャクソンは今シーズン終了後にチェルシーへ復帰する見込みだ。チェルシーは2023年夏、ビジャレアルから2031年までの長期契約で獲得したこの攻撃的MFの去就を判断しなければならない。 スタンフォード・ブリッジでは81試合に出場し30ゴール12アシストを記録。UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップのタイトルも獲得した。ドイツとイングランドでの活躍が評価され、複数の欧州クラブが関心を示している。
一方、バイエルン・ミュンヘンは現時点でレンタル延長も完全移籍も積極的には検討しておらず、今季の貢献度に関わらず放出も辞さない構えだ。
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ケインの長期控えを探している。
ジャクソンの去就に関わらず、バイエルンの戦略は変わらない。クラブは攻撃陣の層を厚くする方法を模索している。それでもジャクソンは今季、ブンデスリーガ優勝とDFBポカール決勝進出に貢献した。 パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝を前に、3冠を目指すチームにとって彼は依然として重要な戦力だ。それでも首脳陣はケインの控えとして長期的な解決策を探っており、その理想像を巡って内部議論が続いている。