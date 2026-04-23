ニコラス・ジャクソンはチェルシーに復帰する見込みだ。ハリー・ケインの代役として好調だが、バイエルン・ミュンヘンは残留させない方針だからだ。

2025年9月、チェルシーから1650万ユーロの1年レンタルでバイエルン・ミュンヘンに移籍したジャクソンは、アリアンツ・アレーナで輝いている。しかしドイツでの将来は依然不透明だ。ピッチでの活躍は素晴らしいが、バイエルン首脳陣は完全移籍の可否を議論中と報じられている。 最大の障害は、このセネガル代表を長期的に確保するための巨額移籍金で、多くの兆候がシーズン終了後の退団を示唆している。

それでもスポーツ部門はジャクソン残留を強く望む。コンパニ監督は24歳の才能を高く評価し、来季もチームに置いておきたい考えだ。ジャクソンはケインの控えながら、限られた出場時間で9ゴール4アシストをマークしている。