FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

翻訳者：

ニコラス・ジャクソンのバイエルン・ミュンヘンでのPK拒否、ハリー・ケイン不在の事情を解説　ヴィンセント・コンパニがチェルシーからレンタル移籍中の選手を擁護

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソンがボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（4-1勝利）でPKのキッカーに選ばれなかった件について、同選手を擁護する発言を行った。主力ストライカーのハリー・ケインが負傷離脱中という状況下で、ジャクソンは1月以来となる先発出場を果たした。ブンデスリーガでの生活は困難なスタートを切ったものの、バイエルンでの適応が進んでいることを示唆するプレーを披露した。

  • ジャクソンはバイエルンの勝利に大きく貢献した

    ジャクソンの起用は、ボルシア・ドルトムント戦からコンパニーが7人の選手を入れ替える大幅なローテーション政策の一環だった。ケインが軽い負傷で欠場したため、ジャクソンは1月以来の先発出場を果たした。このセネガル代表選手は勝利に大きく貢献し、2点目には決定的な役割を果たし、3点目にはPKを獲得した。 しかし、自らPKのキッカーを志願したにもかかわらず、ジャクソンはジャマル・ムシアラが12ヤードから決める姿をただ見守るしかなかった。この判断には疑問の声も上がったが、コンパニー監督は即座に否定的な見方をかわした。昨年夏にスタンフォード・ブリッジから注目を集めるレンタル移籍を果たして以来、厳しい監視下に置かれてきた24歳の選手への批判をかわすためだ。

  • Vincent KompanyGetty Images

    コンパニーが批判に反論

    試合後の会見でコンパニはジャクソンのプレーに満足感を示し、メディアのフォワード報道を批判した。「彼は今日とてもよくプレーした。 私がここに来て気づいたのは、チームが順調な時ほど、理由もなく特定の選手を標的にしようとする動きがあることだ。彼は何も悪いことをしていない。トレーニングでは非常に良く、アフリカネイションズカップでも優勝した。それでもなぜか、常に1人か2人の選手に関する話題が浮上する」とコンパニーは語った。 「前シーズンはセルジュ・グナブリ、時にはキングスレイ・コマン、今はニコラス・ジャクソンだ。我々のロッカールームの実情は穏やかだ。ニコラスはトレーニングで非常に良くプレーし、それを今日再現した。確かにハリー・ケインやマイケル・オリゼ、ルイス・ディアスが君のポジションでプレーする時は少し難しい。それだけだ。ニコは今日非常に良くやった。近いうちにまた同じことをしてくれることを願っている」

  • ムシアラがPKキッカーの決定を明かした

    一方、ジャマル・ムシアラは、ケイン不在時にペナルティキッカーに指名される決定が下されたことを明かした。ジャクソンが自ら名乗りを上げたにもかかわらずである。これはブンデスリーガでの初PKゴールであり、2025年4月4日以来となるリーグ戦初得点となった。

    「私かヨアヒム（キミッヒ）のどちらかでした。ニコ（ジャクソン）が希望していましたが、最終的に私が蹴ることに決まりました。責任ある役割でしたが、チャンスを掴めて嬉しいです」とムシアラは説明した。
  • NICOLAS JACKSON BAYERN MÜNCHENGetty Images

    焦点はチャンピオンズリーグに移る

    注目はチャンピオンズリーグへと移り、火曜日にアタランタとの決勝トーナメント1回戦第1戦が控える。ジャクソンが先発メンバーに名を連ねるかどうかは、ふくらはぎの負傷と闘っているケインの状態に大きく左右される。この象徴的なイングランド人選手の出場可否は、ザベナー通りのトレーニンググラウンドで厳重に秘匿されている。

0