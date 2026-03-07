一方、ジャマル・ムシアラは、ケイン不在時にペナルティキッカーに指名される決定が下されたことを明かした。ジャクソンが自ら名乗りを上げたにもかかわらずである。これはブンデスリーガでの初PKゴールであり、2025年4月4日以来となるリーグ戦初得点となった。

「私かヨアヒム（キミッヒ）のどちらかでした。ニコ（ジャクソン）が希望していましたが、最終的に私が蹴ることに決まりました。責任ある役割でしたが、チャンスを掴めて嬉しいです」とムシアラは説明した。