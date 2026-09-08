アストン・ビラは、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦で最高のスタートを切った。ウナイ・エメリ監督率いるチームはヤン・ブレイデル・スタディオンに乗り込み、ベルギーのクラブ・ブルージュを相手に3-2の接戦を制した。

アストン・ビラは試合開始から素晴らしい攻撃意識を示し、すぐにそれが実を結んだ。ジョン・マッギンが11分にネットを揺らし、アウェーのチームに早い時間帯のリードをもたらした。

しかし、ホームチームも熱狂的なサポーターの前ですぐさま反撃した。そのわずか8分後、ウーゴ・ヴェトレセンがヤン・ヴィルヒリのパスを決め、スコアを1-1の同点に戻した。