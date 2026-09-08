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ニコラス・ジャクソンが初ゴール、アストン・ヴィラはクラブ・ブルージュとのチャンピオンズリーグ激闘で終盤の猛追をしのぐ
アストン・ヴィラがチャンピオンズリーグ初戦を制す
アストン・ビラは、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦で最高のスタートを切った。ウナイ・エメリ監督率いるチームはヤン・ブレイデル・スタディオンに乗り込み、ベルギーのクラブ・ブルージュを相手に3-2の接戦を制した。
アストン・ビラは試合開始から素晴らしい攻撃意識を示し、すぐにそれが実を結んだ。ジョン・マッギンが11分にネットを揺らし、アウェーのチームに早い時間帯のリードをもたらした。
しかし、ホームチームも熱狂的なサポーターの前ですぐさま反撃した。そのわずか8分後、ウーゴ・ヴェトレセンがヤン・ヴィルヒリのパスを決め、スコアを1-1の同点に戻した。
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ジャクソンがアストン・ヴィラで初ゴールを記録
その素早い反撃を受けながらも、アストン・ビラはすぐに落ち着きを取り戻し、再びリードを奪った。22分、エミリアーノ・ブエンディアがジョアン・ゴメスのパスを見事に決め、スコアシートに名を刻んだ。さらにアウェーのチームは、前半終了のホイッスルが鳴る2分前にリードを広げた。夏の新戦力ニコラス・ジャクソンが主役となった。FWは43分、新天地での公式戦初ゴールを決め、アウェーのチームは3-1と大きくリードしてロッカールームへ向かった。
ブルージュは反撃するも、あと一歩及ばず
2点のリードを手にしていたヴィラは、再開後に意欲十分のブルージュと対戦した。ホームのブルージュは試合に戻るべく激しく攻勢を強め、59分にペナルティーエリア内での重要な場面をきっかけに、貴重な反撃の糸口をつかんだ。
ホアキン・セイスがニコロ・トレソルディのヘディングを収めてボックス内へクロスを入れようとしたところ、ボールはアーロン・ワン＝ビサカの腕に当たった。主審は現行のチャンピオンズリーグにおけるハンドボール規則に基づいてPKを与え、ホームチームに大きな望みをもたらした。トレソルディがキッカーを務め、これを確実に成功。FWはヴィラのGKザイオン・スズキの逆を突く形で冷静に決め、ベルギーでの試合は緊迫の終盤へともつれ込んだ。
それでもベルギー勢の終盤の猛攻を受けながら、エメリ監督率いるヴィラは見事な守備の粘りを示した。ヴィラは最後まで追加点を許さず、わずかなリードを守り切って勝利を収め、イングランドへ戻ることになった。
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エメリー、プレミアリーグに照準
アストン・ヴィラは次のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストと対戦するため、ここからはすぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。
一方のブルッヘは、国内では何としても勝利への流れを取り戻したいところだ。この悔しい欧州での敗戦から立ち直り、ベルギー・プロ・リーグでアントワープと対戦する一戦に臨む。
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