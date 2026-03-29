この状況を受け、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンと共に警戒態勢を強めている。チェルシー内部ではパーマーの立場を「不動」と見なし、2033年までの契約を結んでいるものの、この才能あるフォワードの市場価値は1億5000万ポンド（2億ドル）と報じられている。幼少期からユナイテッドのファンであるパーマーは、ロンドンでの居心地が悪くなっているとの噂が広まっている。 ユナイテッドの関心を後押ししているのは、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスの存在だ。彼は、パーマーが頭角を現していた時期にマンチェスター・シティのアカデミーを率いていた人物である。ウィルコックスはこの選手を大いに評価しており、以前「シティのアカデミー出身者の誰かが将来、バロンドールを受賞する可能性がある」と語っていた。ウィルコックスと最高経営責任者（CEO）のオマル・ベラダが補強を主導する中、オールド・トラッフォードにおけるシティとのつながりはかつてないほど強まっている。