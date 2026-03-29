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ニコラス・ジャクソンがマンチェスター・ユナイテッドへの1億5000万ポンドの移籍が浮上したことで、コール・パーマーはチェルシーに「幻滅」している
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チェルシーのエース選手への不満が高まっている
英紙『ザ・サン』によると、この23歳の選手は、リアム・ローゼニオール監督の下で最近行われたチェルシーの戦術変更に不満を抱いているという。報道によると、パーマーはこうした戦術的な調整により、西ロンドンでのデビューシーズンにそうであったように、試合に影響を与えるために必要なピッチ上のスペースを確保できなくなっていると感じているようだ。さらに彼の不満を募らせているのが、9月にバイエルン・ミュンヘンへ1シーズンの期限付き移籍で去ったニコラス・ジャクソンの不在だ。2人のプレースタイルはピッチ上で相性が良かったためである。 ジャクソンが去り、チェルシーがジョアン・ペドロとリアム・デラップを獲得したことで、最終ライン付近での連携は昨シーズンの高みを取り戻すのに苦戦している。
マンチェスター・ユナイテッドと欧州の強豪クラブが警戒を強めている
この状況を受け、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンと共に警戒態勢を強めている。チェルシー内部ではパーマーの立場を「不動」と見なし、2033年までの契約を結んでいるものの、この才能あるフォワードの市場価値は1億5000万ポンド（2億ドル）と報じられている。幼少期からユナイテッドのファンであるパーマーは、ロンドンでの居心地が悪くなっているとの噂が広まっている。 ユナイテッドの関心を後押ししているのは、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスの存在だ。彼は、パーマーが頭角を現していた時期にマンチェスター・シティのアカデミーを率いていた人物である。ウィルコックスはこの選手を大いに評価しており、以前「シティのアカデミー出身者の誰かが将来、バロンドールを受賞する可能性がある」と語っていた。ウィルコックスと最高経営責任者（CEO）のオマル・ベラダが補強を主導する中、オールド・トラッフォードにおけるシティとのつながりはかつてないほど強まっている。
スタンフォード・ブリッジでの苦難の時期
パーマーにとって、今シーズンは苦難の連続だ。先日、エバートンに0-3で大敗した試合では、チームメイトのペドロ・ネトが自身の決定的なシュートチャンスを阻んだことに怒りを爆発させ、その不満が頂点に達した。こうした感情の爆発があったにもかかわらず、クラブ関係者は、彼のプレーにいつもの輝きが欠けているとはいえ、選手が「やる気を失った」わけではないと強調している。チェルシーのチーム全体の調子も、選手のメンタルに大きく影響している。 現在、チェルシーはプレミアリーグで6位につけており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保するためには激しい戦いを強いられることになる。パリ・サンジェルマンに合計スコア8-2という屈辱的な敗北を喫して欧州の舞台から去った後、再びトップレベルの欧州大会に出場できない年が続くことになれば、クラブがパーマーに残留を説得することはさらに困難になるだろう。
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マンチェスター・ユナイテッドの補強計画
マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場で優先的に補強を狙っているのは中盤のセンターと左サイドとされているが、パーマーのような実力者を獲得できるチャンスは、見逃すには惜しすぎるかもしれない。レッドデビルズは以前、デラップがチェルシーを選んだ際に獲得を試みており、ジム・ラトクリフ卿の指揮下で、再び国内のトップクラスの才能を逃すことを避けたいと考えている。