フルークルグは現在、ウェストハムからACミランへレンタル移籍中だが、ミランでの将来は絶望的で、夏にはロンドンへ戻る見込みだ。33歳の彼は出場機会と得点を重ね、ドイツ代表のW杯メンバー再選入りを狙っていた。しかしミランでは控えに甘んじ、ここまで1得点のみ。

ウェストハムとは2028年までの契約が残っているが、クラブは今夏放出を決断。プレッテンベルクは「クラブはほぼ無償で放出し、給与負担を減らしたい」と明かした。

ヴォルフスブルクは、ロッカールームの雰囲気を変える象徴的な選手としてフルークルグの獲得に動いている。プレッテンベルク氏は、彼がニーダーザクセン州出身であることを強調した。 ドイツ代表で24試合に出場した彼はハノーファー生まれ。けがを乗り越え、ハノーファー96とヴェルダー・ブレーメンでブレークした。

2023年には1700万ユーロでドルトムントへ移籍し、公式戦43試合で15得点10アシストを記録した。 レアル・マドリードとのCL決勝（0-2）へ進んだ過程では、アトレティコ・マドリードとの準々決勝2ndレグとパリ・サンジェルマンとの準決勝1stレグで貴重な得点を挙げていた。

プレミアリーグ挑戦の夢を抱き、2700万ユーロでウェストハムへ移籍したが、度重なる筋肉系の怪我で出場機会は激減。代表でも定位置を失い、公式戦29試合3得点にとどまっている。