VfLヴォルフスブルクは、ニクラス・フュルクルグ獲得へあらゆる手を尽くす方針だ。移籍専門ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏（Sky）がSport 1の番組『Doppelpass』で伝えた。ただし、移籍実現の前提はヴォルフスブルクの残留だ。
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「ニクラス・フュルクルグ獲得へあらゆる手を尽くす！」 低迷するドイツ代表スターに衝撃移籍話。
残り3節でVfLはなおも降格圏内。16位ザンクト・パウリとは1ポイント差だ。最終節にはミラーントールで直接対決が待っている。
6ポイント差をつけられ、得失点差も-25と大きく劣るため、残留はほぼ絶望的だ。しかし、残る日程が厳しいからこそ、VfLにはわずかな残留の望みが残されている。
残り2試合でSCフライブルクとFCバイエルンという欧州大会決勝進出チームと対戦するが、両チームともリーグ戦のモチベーションは低い。フライブルクは7位を狙う可能性があるが、ヴォルフスブルクにとってはわずかながら残留の糸口になるかもしれない。
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ウェストハム・ユナイテッドはフルークルグを「ほぼタダ同然で放出する」見込みだ。
フルークルグは現在、ウェストハムからACミランへレンタル移籍中だが、ミランでの将来は絶望的で、夏にはロンドンへ戻る見込みだ。33歳の彼は出場機会と得点を重ね、ドイツ代表のW杯メンバー再選入りを狙っていた。しかしミランでは控えに甘んじ、ここまで1得点のみ。
ウェストハムとは2028年までの契約が残っているが、クラブは今夏放出を決断。プレッテンベルクは「クラブはほぼ無償で放出し、給与負担を減らしたい」と明かした。
ヴォルフスブルクは、ロッカールームの雰囲気を変える象徴的な選手としてフルークルグの獲得に動いている。プレッテンベルク氏は、彼がニーダーザクセン州出身であることを強調した。 ドイツ代表で24試合に出場した彼はハノーファー生まれ。けがを乗り越え、ハノーファー96とヴェルダー・ブレーメンでブレークした。
2023年には1700万ユーロでドルトムントへ移籍し、公式戦43試合で15得点10アシストを記録した。 レアル・マドリードとのCL決勝（0-2）へ進んだ過程では、アトレティコ・マドリードとの準々決勝2ndレグとパリ・サンジェルマンとの準決勝1stレグで貴重な得点を挙げていた。
プレミアリーグ挑戦の夢を抱き、2700万ユーロでウェストハムへ移籍したが、度重なる筋肉系の怪我で出場機会は激減。代表でも定位置を失い、公式戦29試合3得点にとどまっている。
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シャルケ04：フルークルグがジェコの後継者に？
ヴォルフスブルクに加え、FCシャルケ04もフュルクルグの獲得候補に名乗りを上げた。シャルケは今季ブンデスリーガ復帰が濃厚で、夏にはエディン・ジェコの後継者探しを迫られる見込みだ。
40歳のジェコは今冬フィオレンティーナからフリーで加入し、8試合で6得点3アシストとチームを牽引したが、現在は肩の怪我で離脱している。
夏には2014年以来2度目となるボスニア・ヘルツェゴビナ代表の主将としてW杯に臨む。シャルケが昇格した場合、DzekoはW杯後に現役を引退する見込みだ。
ニクラス・フュルクルグ：2025/26シーズン、ウェストハムとミランでの成績データ。
ゲーム 26 出場時間 977 ゴール 1 アシスト 0