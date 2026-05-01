ニクラス・フュルクルグの代役として超大物が加入か。ACミランのストライカー不足は、大物選手で解決するようだ。

ディ・マルツィオ氏によると、ミランはジェズスのような機動性のあるストライカーの獲得で攻撃陣の課題を解決できると期待している。長期離脱中のヒメネスに代わり、冬に獲得したフルークルグも期待通りではなく、ミランは買い取りオプションを行使しない見込みだ。 しかし、ウェストハムからレンタル加入したフルクルグはヒメネスよりさらに精彩を欠き、ミランは買い取りオプションを行使せずシーズン後に帰国させる見込みだ。33歳の去就は未定だが、VfLヴォルフスブルクが関心を示している。

今季は本物の9番が不在で、アッレグリ監督はンクンク、レオ、プリシッチを代用した。来季CL復帰を見据え、ミランは必ずやトップクラスのセンターフォワードを確保したい考えだ。