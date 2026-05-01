移籍専門家のジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ミランはセンターフォワードとしてジェズスを獲得する方針で、彼はクラブの最優先ターゲットだという。
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ニクラス・フュルクルグの代役として超大物が加入か。ACミランのストライカー不足は、大物選手で解決するようだ。
ディ・マルツィオ氏によると、ミランはジェズスのような機動性のあるストライカーの獲得で攻撃陣の課題を解決できると期待している。長期離脱中のヒメネスに代わり、冬に獲得したフルークルグも期待通りではなく、ミランは買い取りオプションを行使しない見込みだ。 しかし、ウェストハムからレンタル加入したフルクルグはヒメネスよりさらに精彩を欠き、ミランは買い取りオプションを行使せずシーズン後に帰国させる見込みだ。33歳の去就は未定だが、VfLヴォルフスブルクが関心を示している。
今季は本物の9番が不在で、アッレグリ監督はンクンク、レオ、プリシッチを代用した。来季CL復帰を見据え、ミランは必ずやトップクラスのセンターフォワードを確保したい考えだ。
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ガブリエル・ジェズスはミランの新しいセンターフォワードになるのか？
イエスはその名声にもかかわらず、アーセナルとの契約は2027年までで比較的安価な選択肢となる見込みだ。今夏はアーセナルにとって29歳の彼に相応の移籍金を得る最後の機会であり、クラブの交渉力は不利だ。
ただし、ジェズスは前十字靭帯断裂で1年近く離脱し、先月復帰したばかり。まだベストコンディションではなく、アーセナルでの出場も散発的だ。
今季は25試合で5ゴール2アシストながら、フォワードの序列ではヴィクトル・ギョケレスやカイ・ハヴェルツに次ぐ立場だ。パルメイラスで名を上げ、2017年にマンチェスター・シティへ移籍。 マンチェスター・シティで5年プレーした後、2022年にアーセナルへ移籍し、通算121試合31得点を挙げている。
ガブリエル・ジェズスはACミランへ？今シーズンの成績
ゲーム
25
出場時間
887
ゴール
5
アシスト
2