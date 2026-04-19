37分、ペナルティエリア内でシュレーがクラマリッチをマークしようとして滑り、膝を捻った。倒れる直前、彼は痛みに顔を歪めながら腕を上げた。その瞬間、クラマリッチのシュートが手に当たった。 主審のダニエル・ジーベルトはプレーを続行させたが、すぐにズーレの治療を指示。涙を流しながらスタッフに支えられピッチを退場するズーレを見てから、サイドラインへ走り映像を確認し、不合理とも思えるハンドのルールによりPKを宣告した。 クラマリッチがPKで1-0としたとき、ズーレはすでに地下通路にいた。コヴァチ監督は「歩けていた。良い兆候だ」と語り、リッケンGMは「重傷の疑いがある。膝に包帯を巻いてロッカールームにいる」と報告した。

ズーレは4年間苦難が続いた末、3月中旬に今夏BVBを去ることが決まっていた。そしてこの不運な滑りによって重傷を負い、PKを献上した彼は、さらに印象的な場面を記憶に刻んでしまった。

さらに2024年のチャンピオンズリーグ決勝直前、練習中にシャツが腹周りできつく見える姿も話題になった。





リハビリ中の写真も枚挙にいとまがない。過去2シーズンでは計226日、試合数にして39試合を欠場。今季も筋肉、足指、背中、太ももの負傷で何度もピッチを離れた。 古巣との一戦は、今季リーグ戦10試合目の出場（485分）だった。