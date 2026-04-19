ニコ・コヴァチにロマンがないなんて、もう言えない。ドルトムント監督は、この試合を美しく描いた。 ニコ・コヴァチは2月7日のVfLヴォルフスブルク戦（2-1）以来、初めてニクラス・ズーレをTSGホッフェンハイム戦の先発に起用した。ズーレは2013年にTSGでプロデビューし、同クラブから初のドイツ代表になった。 試合後、コヴァチ監督は「古巣と対戦するのはいつだって特別だ。そのためにニキを起用した」と語った。この1-2の敗戦でドルトムントは2連敗。不運な状況が重なり、ズーレにとってドルトムントでの最後の試合になる可能性もある。
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ニクラス・ズーレが負傷し、BVBでの最後の試合となるかもしれない試合でPKを献上：失敗に終わった移籍劇の悲劇的な結末
37分、ペナルティエリア内でシュレーがクラマリッチをマークしようとして滑り、膝を捻った。倒れる直前、彼は痛みに顔を歪めながら腕を上げた。その瞬間、クラマリッチのシュートが手に当たった。 主審のダニエル・ジーベルトはプレーを続行させたが、すぐにズーレの治療を指示。涙を流しながらスタッフに支えられピッチを退場するズーレを見てから、サイドラインへ走り映像を確認し、不合理とも思えるハンドのルールによりPKを宣告した。 クラマリッチがPKで1-0としたとき、ズーレはすでに地下通路にいた。コヴァチ監督は「歩けていた。良い兆候だ」と語り、リッケンGMは「重傷の疑いがある。膝に包帯を巻いてロッカールームにいる」と報告した。
ズーレは4年間苦難が続いた末、3月中旬に今夏BVBを去ることが決まっていた。そしてこの不運な滑りによって重傷を負い、PKを献上した彼は、さらに印象的な場面を記憶に刻んでしまった。
さらに2024年のチャンピオンズリーグ決勝直前、練習中にシャツが腹周りできつく見える姿も話題になった。
リハビリ中の写真も枚挙にいとまがない。過去2シーズンでは計226日、試合数にして39試合を欠場。今季も筋肉、足指、背中、太ももの負傷で何度もピッチを離れた。 古巣との一戦は、今季リーグ戦10試合目の出場（485分）だった。
- AFP
ニクラス・ズーレは、ボルシア・ドルトムントへの移籍でFCバイエルンに一矢報いるはずだった。
最悪の懸念が現実になった場合、この結末はズーレもBVBも望んでいなかったものだ。
2022年夏、移籍金ゼロでドルトムントに移籍したことはボルシアにとって大きな成功だった。2017年からズーレと契約していたバイエルン・ミュンヘンも、ニコ・コヴァチ監督下でレギュラーだった彼との契約延長を希望していた。ただし条件は限定的だった。
交渉は長引いたが、春先に移籍金ゼロでの移籍を決断。背景には、名門で十分に評価されていないという不満もあった。 本来はイングランド移籍を希望していたが、ドルトムントも魅力的な選択肢だった。この移籍でバイエルンに自身の価値を証明できる可能性は高かった。ドルトムントでは年俸1400万ユーロを受け取っていたとされる。
当時のバイエルンは方向性を模索中で、幹部や監督が入れ替わり、毎シーズン調和のとれたチームを作れていなかった。 ドルトムントは、いつか連覇が止まるその時を待ち続けた。2022/23シーズン、バイエルンは失速。ナゲルスマンは春に解任され、BVBが首位に立った。第34節前、優勝は確実と思われた。 しかし最終節、バイエルンはケルン戦で89分にムシアラのゴールで2－1と勝ち越し、マインツ戦でズーレが90＋6分に同点弾を奪ったが、優勝はミュンヘンへ。バイエルンは33回目、11連覇を達成した。
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ズーレはBVB加入1年目でブンデスリーガ29試合に出場し、後半戦はチームの柱となった。 2023年12月、ズーレはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ戦でペナルティエリア内にスライディングし、キリアン・ムバッペの先制点を阻止した。
この場面は、ズーレとBVBの時間を象徴する1枚として額に飾っておきたいほどで、ゴールと同じくらい、あるいはそれ以上に価値があった。 試合は1-1の引き分けとなり、ドルトムントは厳しいグループを突破。チャンピオンズリーグではウェンブリーでの決勝まで進んだ。しかしズーレはレアル・マドリード戦（0-2）でベンチ外となり、ベスト16以降はコンディションの問題もあり定位置を失った。
2024年の欧州選手権は欠場したが、その間メンタルトレーナーと定期的にセッションを行い、10kgの減量に成功。プレシーズンでは驚異的なコンディションを披露した。「ニキは誰よりも努力した。 健康を維持し課題に取り組めば、さらに良くなる」と当時スポーツディレクターだったセバスティアン・ケールは称えた。しかしその好調は長く続かず、シーズン中は怪我や調子の波に悩まされた。2025年10月のレアル・マドリード戦（2-5）ではチームメイトのラミー・ベンセバイニが足に倒れ込み、37日間戦列を離れた。
ニクラス・ズーレは、いつどこで再びプレーするのだろうか？
ニコ・コヴァチは、ドルトムント加入当初、ニコラス・スーレを2026年W杯の主力と期待した。しかしスーレは度重なるけがで出場機会は少なく、昨季も今季も状況は変わっていない。
もはや2026年W杯とズーレを同じ文脈で語る者はいない。2度の前十字靭帯断裂から復帰した彼が、いつ、どこで再びピッチに立つのか。それが最大の疑問だ。