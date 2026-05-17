「ナーゲルスマン本人が電話するだろう」元代表がバウマンにGK助言

「準備期間とW杯に臨むにあたり、私は非常に自信を持っている。監督は信頼を寄せてくれた。それだけだ」――TSGホッフェンハイムのGKは、土曜の午後、ボルシア・メンヒェングラートバッハに0-4で敗れた直後、スカイのインタビューでこう語った。

しかし数時間後、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はZDFの『ZDF-Sportstudio』で「まずは選手と話し合う方針で、まだ本人には連絡していない」と明言を避けた。

これより前、スカイはノイアーが2024年欧州選手権後に代表復帰することで、ノイアー、ナゲルスマン、DFBスポーツディレクターのフェラーの3者が合意したと報じていた。

「選手選考の日（Xデー）がある。追い詰められたり世論に反応して先走れば、状況を正確に判断できない。どの選手にも私から直接情報を得る権利がある」とナゲルスマン監督は強調した。 「私は世間の流れに流されることはない」と続けた。さらに「今日に至るまで、選手たちとのコミュニケーションは極めて良好だ」と強調した。