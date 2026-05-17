2026年、米国・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップで、ドイツ代表の正ゴールキーパーは誰になるのか。これは現在、ドイツサッカー界で最も注目される話題だ。元代表のシュテファン・エフェンベルクは、オリバー・バウマンがマヌエル・ノイアーとの「対決」で主導権を握ることを期待している。
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「ナーゲルスマン本人が電話するだろう」元代表がバウマンにGK助言
「準備期間とW杯に臨むにあたり、私は非常に自信を持っている。監督は信頼を寄せてくれた。それだけだ」――TSGホッフェンハイムのGKは、土曜の午後、ボルシア・メンヒェングラートバッハに0-4で敗れた直後、スカイのインタビューでこう語った。
しかし数時間後、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はZDFの『ZDF-Sportstudio』で「まずは選手と話し合う方針で、まだ本人には連絡していない」と明言を避けた。
これより前、スカイはノイアーが2024年欧州選手権後に代表復帰することで、ノイアー、ナゲルスマン、DFBスポーツディレクターのフェラーの3者が合意したと報じていた。
「選手選考の日（Xデー）がある。追い詰められたり世論に反応して先走れば、状況を正確に判断できない。どの選手にも私から直接情報を得る権利がある」とナゲルスマン監督は強調した。 「私は世間の流れに流されることはない」と続けた。さらに「今日に至るまで、選手たちとのコミュニケーションは極めて良好だ」と強調した。
オリバー・カーンはバウマンを正ゴールキーパーと予想している。
ドイツ代表のゴールキーパー問題は依然不透明だ。元代表GKオリバー・カーンとエフェンベルクもスポーツ1『Doppelpass』で懸念を表明した。 エフェンベルクは「もし私がオリバー・バウマンなら、今すぐナーゲルスマンに電話する。そしてその結果に応じて公に発言する」と語った。
ノイアーは最近調子を戻し、バイエルンとの契約も2027年まで延長。ジャーナリストのトビアス・ホルトカンプは「ノイアーは再び起用可能」と指摘する。この展開は最近まで不透明で、ナゲルスマン監督を悩ませている。
カーンは「結局、起用を決めるのは監督だ。ナゲルスマンはバウマンを正GKとしてW杯に臨むと明言したはずだ」と反論した。
元GKカーンは「バウマンは何も間違っていない。正GKにふさわしい」と断言し、バウマン支持を明確にした。
ナゲルスマン監督が木曜日にメンバーを発表する
ナゲルスマン監督は木曜日、フランクフルトのDFBキャンパスで26人の代表メンバーを発表する。その前に「62件の電話」をかける予定で、ノイアーのMRI検査結果を待っている。ノイアーは1.FCケルン戦（5-1）の後半、ふくらはぎの不調で途中交代した。
ノイアーはスペインとの準々決勝敗退後、代表124試合出場を経て代表を引退していた。米国、メキシコ、カナダで開催される今大会（6月11日～7月19日）で5度目のW杯に出場する予定だった。 2014年ブラジル大会ではドイツ代表として優勝したが、2018年ロシア大会と2022年カタール大会はグループリーグ敗退だった。