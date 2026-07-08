ナポリは放出だけでなく補強も進めている。スポーツディレクターのマンナは、デ・ラウレンティス氏が挙げた25選手の放出を交渉中だが、同時に新戦力の噂も流れている。特にディ・ロレンツォの控えと、昨季から空く右サイドバックの補強が急務だ。ベッラノーヴァの可能性は低下し、代わりにバルビエリの名前が浮上している。
翻訳者：
ナポリ、右SB候補にトマソ・バルビエリ浮上。アッレグリ監督のお気に入り。
ナポリは右サイドバックの候補として、ラウル・ベッラノヴァの代役を探している。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、トマソ・バルビエリを推奨した。 『ガゼッタ』によると、アッレグリはスピードがあり守備が安定し、即戦力として代表主将の控えを務められる選手を求めている。同監督は2022-2023シーズン、ユヴェントスでバルビエリを3試合起用している。
現時点ではバルビエリは第1候補ではないが、より高額な選択肢が不調に終わった場合、クレモネーゼ所属の彼はナポリにとって有力なプランBとなる。 ただし、カリアリ、サッスオーロ、トリノが争奪戦を繰り広げており、パルマとフィオレンティーナも関心を示している。2002年生まれの彼はクレモネーゼで66試合3得点を記録し、U-17、U-18、U-20イタリア代表でもレギュラーを務めた。
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