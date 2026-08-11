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ナポリ、ロメル・ルカク売却でフェネルバフチェと600万ユーロの移籍合意
フェネルバフチェ、ナポリFW獲得で合意
ロメル・ルカクは、フェネルバフチェへの移籍をめぐってナポリが完全合意に達したことを受け、トルコでプロキャリアを続ける見通しとなった。『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』によれば、トルコのクラブはベルギー代表FWに対し、移籍金として当初600万ユーロに加え、成績連動のボーナスを支払う。33歳のセンターフォワードは、イスタンブールのクラブと個人条件でも合意済みだという。報道によると、トルコでは1シーズンあたり1000万ユーロの大型契約を受け取ることになる。
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メディカルチェック通過、最終書類の手続きが進行中
移籍交渉は両クラブ間の交渉が成功したことを受け、一気に進展した。ジャンルカ・ディ・マルツィオは火曜日、正式に合意に達したことを確認している。
ルカクはすでに、今回の移籍を前にフェネルバフチェで公式メディカルチェックを受け、これをクリアしている。現在、両クラブは取引完了に向けて正式な移籍書類を交換している段階だ。主要な障壁はすべて取り除かれており、この移籍が正式に完了するために残るのは事務手続きのみとなっている。
ナポリでのタイトルに彩られた期間を終えて
この退団により、ルカクがイタリア代表として2シーズンを過ごしたナポリでの時間に終止符が打たれる。在籍したセリエAでは成功を収め、チームの国内最高峰での栄光獲得に貢献した。
イタリアのクラブで過ごした2年間で、経験豊富なベルギー人ストライカーはスクデット獲得の一翼を担った。今後はイタリアでのプレーに別れを告げ、イスタンブールで新たな章に進む準備を進めている。
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イスタンブールでの正式発表が見込まれる
メディカルチェックは完了し、ナポリとフェネルバフチェの間では書類のやり取りが進められており、今後数時間以内に正式発表が行われる見通しだ。ルカクはイスタンブールで新クラブへの移籍手続きを完了させることになる。ベルギー代表FWは、フェネルバフチェがシーズンに向けた最終準備を進める中で、新たなチームメートと合流する見込みだ。
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