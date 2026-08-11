移籍交渉は両クラブ間の交渉が成功したことを受け、一気に進展した。ジャンルカ・ディ・マルツィオは火曜日、正式に合意に達したことを確認している。

ルカクはすでに、今回の移籍を前にフェネルバフチェで公式メディカルチェックを受け、これをクリアしている。現在、両クラブは取引完了に向けて正式な移籍書類を交換している段階だ。主要な障壁はすべて取り除かれており、この移籍が正式に完了するために残るのは事務手続きのみとなっている。