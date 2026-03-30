ナポリ、ルッカがボローニャの関心を再び集める

ボローニャはロレンツォ・ルッカを母国へ呼び戻すことを検討している。このイタリア人FWは現在ノッティンガム・フォレストへレンタル移籍しており、これまでの7試合（計335分出場）で1ゴールを記録している。





2000年生まれの彼は、ナポリと2030年6月までの契約を結んでいる。ナポリは昨夏、ウディネーゼから3500万ユーロで彼を獲得した。

今シーズンの前半戦、ルッカはアントニオ・コンテ監督の下で23試合に出場し、計595分間プレーして2ゴールを挙げた。