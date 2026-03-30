ナポリ、ルッカがボローニャの関心を再び集める

ボローニャはロレンツォ・ルッカを母国へ呼び戻すことを検討している。このイタリア人FWは現在ノッティンガム・フォレストへレンタル移籍しており、これまでの7試合（計335分出場）で1ゴールを記録している。
2000年生まれの彼は、ナポリと2030年6月までの契約を結んでいる。ナポリは昨夏、ウディネーゼから3500万ユーロで彼を獲得した。
今シーズンの前半戦、ルッカはアントニオ・コンテ監督の下で23試合に出場し、計595分間プレーして2ゴールを挙げた。
ボローニャはロレンツォ・ルッカを母国へ呼び戻すことを検討している。このイタリア人FWは現在ノッティンガム・フォレストへレンタル移籍しており、これまでの7試合（計335分出場）で1ゴールを記録している。
2000年生まれの彼は、ナポリと2030年6月までの契約を結んでいる。ナポリは昨夏、ウディネーゼから3500万ユーロで彼を獲得した。
今シーズンの前半戦、ルッカはアントニオ・コンテ監督の下で23試合に出場し、計595分間プレーして2ゴールを挙げた。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、ボローニャは来夏、2022年夏（当時、ルッカはピサからアヤックスへ移籍し、ボローニャにはジルクゼーが加入した）および2026年1月（ローマに残留したドブヴィクとファーガソンの代替候補として）に続き、3度目となるロレンツォ・ルッカの獲得を検討する可能性があるという。
ダリンガは、移籍金1300万ユーロ＋ボーナスが支払われたことを踏まえ、高額なオファーがあれば今シーズン終了後にボローニャを去る可能性がある。