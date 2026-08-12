ロメル・ルカクがフェネルバフチェの新戦力となった。トルコのクラブは、ナポリからベルギー人FWを獲得したことをクラブ公式SNSで発表。その後まもなく、ナポリのクラブ声明も発表された。ルカクは2シーズンを過ごしたナポリを離れる。この間、通算45試合に出場し、15ゴール11アシストを記録した。
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翻訳者：
ナポリ、ルカクのフェネルバフチェ加入が正式決定：その金額は？
数字
フェネルバフチェはナポリとの合意成立に向けて動き、ベルギー人FWを600万ユーロで確保しようとしている。 Sky Sportのフランチェスコ・モドゥーニョによれば、この金額の内訳はボーナス300万ユーロで、個人のパフォーマンスに対するものが200万ユーロ、リーグ優勝に対するものが100万ユーロとなる。
フェネルバフチェの発表
ナポリの公式発表
ナポリの公式サイトには、次のように記されている。『SSCナポリは、ロメル・ルカク・ボリンゴリ選手の保有権をフェネルバフチェSKへ完全移籍で譲渡したことをお知らせします。
ロメルは2024年8月31日、ナポリのユニフォームでデビューを果たし、マラドーナで行われたパルマ戦の逆転勝利でいきなりゴールを記録した。45試合に出場して15得点をマークし、その中にはカリアリとの4度目のスクデット決定戦で、力強い突破の末に決めた忘れがたいゴールも含まれている。
ナポリではリーグ優勝1回とイタリア・スーペルコッパ1回を勝ち取った。
幸運を祈る、ビッグ・ロム！』
ルカクのメッセージ
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