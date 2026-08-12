ナポリの公式サイトには、次のように記されている。『SSCナポリは、ロメル・ルカク・ボリンゴリ選手の保有権をフェネルバフチェSKへ完全移籍で譲渡したことをお知らせします。





ロメルは2024年8月31日、ナポリのユニフォームでデビューを果たし、マラドーナで行われたパルマ戦の逆転勝利でいきなりゴールを記録した。45試合に出場して15得点をマークし、その中にはカリアリとの4度目のスクデット決定戦で、力強い突破の末に決めた忘れがたいゴールも含まれている。

ナポリではリーグ優勝1回とイタリア・スーペルコッパ1回を勝ち取った。





幸運を祈る、ビッグ・ロム！』







