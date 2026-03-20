ナポリ、マンナ：「コンテ監督との関係に問題はない。我々は満足している。マクトミネイの契約更新？今、それを大げさに騒ぎ立てるべきではない」

「彼らが戻ってきてくれたことは間違いなく嬉しい。シーズンの大半を彼らが不在だったからだ。彼らが戦力として加わったことは大きなプラスであり、彼らを最大限に活用するのは監督の役目だ。 シーズン開幕から彼らがいたか？ いずれにせよ、今シーズンは好調だ。困難な状況でも常に解決策を見出せてきたし、監督、チーム、そしてスタッフ陣が素晴らしい仕事をしたことは認めなければならない。もちろん、当初は違う展開を想定していた。シーズン中に成長していくことを期待していたし、実質的に新しいチームだったからだ。そうはならなかったが、後悔はない。タイトルを手にしたのだから。我々は順位表での地位を固めなければならない」。