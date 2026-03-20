ナポリ、マンナ：「コンテ監督との関係に問題はない。我々は満足している。マクトミネイの契約更新？今、それを大げさに騒ぎ立てるべきではない」

ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナ氏はDAZNのインタビューに応じ、セリエA第30節のカリアリ戦を数時間後に控えた中で、ケビン・デ・ブライネの復帰、主力選手たちの復帰が持つ意味、そしてスコット・マクトミネイとアントニオ・コンテ監督の将来など、様々なテーマについて語った。
以下、スポーツディレクターの発言全文。
ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナ氏はDAZNのインタビューに応じ、セリエA第30節のカリアリ戦を数時間後に控えた中で、ケビン・デ・ブライネの復帰、主力選手たちの復帰が持つ意味、そしてスコット・マクトミネイとアントニオ・コンテ監督の将来など、様々なテーマについて語った。
以下、スポーツディレクターの発言全文。
まず、スポーツディレクターのマンナ氏は、元マンチェスター・シティ所属のベルギー人選手の復帰について言及した。「残念ながら、彼は長期離脱を経ての復帰となります。しかし、コンディションは良好で、良い状態に戻ってきています。彼は懸命にトレーニングを積んできましたが、復帰前よりも良くなっていると言うのは……難しいでしょう。4ヶ月間も試合に出ていませんから。彼はチャンピオンであり、頭も切れる選手です。これからの試合でチームに貢献してくれると確信しています」。
「彼らが戻ってきてくれたことは間違いなく嬉しい。シーズンの大半を彼らが不在だったからだ。彼らが戦力として加わったことは大きなプラスであり、彼らを最大限に活用するのは監督の役目だ。 シーズン開幕から彼らがいたか？ いずれにせよ、今シーズンは好調だ。困難な状況でも常に解決策を見出せてきたし、監督、チーム、そしてスタッフ陣が素晴らしい仕事をしたことは認めなければならない。もちろん、当初は違う展開を想定していた。シーズン中に成長していくことを期待していたし、実質的に新しいチームだったからだ。そうはならなかったが、後悔はない。タイトルを手にしたのだから。我々は順位表での地位を固めなければならない」。
続いて、アリソン・サントスの加入について次のように語った。「アリソンはとても謙虚な選手だ。トップレベルのサッカー界にたどり着くまで長い道のりを歩んできた。我々がチームを強化し、監督をサポートするために求めていた資質を備えている。スポルティングCPではよく途中出場していたが、1月の状況を考えれば、彼にとっては良い機会だったと思う」
アントニオ・コンテ監督の将来についても言及した。「今年の取り組み方や直面した困難を踏まえると、監督の働きは極めて重要だったと言える。おかげでタイトルを獲得し、今シーズンの最大の目標であるチャンピオンズリーグ出場権獲得という目標を完全に達成できたからだ。契約はあと1年残っているが、その継続については全く疑いの余地はない。この2年間で成し遂げた成果に、我々は非常に満足している」。
最後に、スコット・マクトミネイの将来とナポリとの契約更新について説明します。「スコットにはまだ2年の契約が残っています。彼や彼の代理人とは、極めて健全で透明性のある関係を築いています。彼はナポリに残りたいという意向を示しており、現在話し合いを進めています。急ぐ必要はありませんし、今この件を大げさに取り上げるべき時ではありません。彼は私たちにとって非常に重要な存在であり、その価値を十分に認識し、高く評価しています」。