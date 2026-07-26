ナポリ、マンナが決断。アレグリお気に入りのチアゴ・ガブリエウ獲得へ、レッチェと交渉開始。

プラス材料は2つある。ガブリエウは2004年生まれで、さらなる成長の余地を残している。加えて、セリエAの登録リストの問題では「アンダー」と見なされるため、追加の枠を使うことはない。最近になって自身の権益をジョルジェ・メンデスに託した点を踏まえれば、3つと言っていいだろう。メンデスは、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長と極めて良好な関係を持つ代理人の一人だからだ。レッチェはチアゴ・ガブリエウを2500万ユーロと評価しているが、ナポリとの最近の接触では、いくつかのボーナスを含む総額2000万ユーロのパッケージについて話し合われた。あとはナポリが、獲得に踏み切るかどうかを決める番だ。