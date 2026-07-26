ナポリにとって明白な必要性は2つある。可能な限り売却を進めること（しかも上手く進めること）、そして若返り路線を取ることだ。ジョヴァンニ・マンナに対し、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、収支のバランスを保ちながら野心的なスカッドを編成するよう求めている。 センターバックは、アレッサンドロ・ブオンジョルノが数カ月離脱しなければならないと分かったことで、優先事項となった。フェデリコ・ガッティはマッシミリアーノ・アッレグリに非常に好まれているプロフィールだが、地元ファンやクラブの評価はそれほど高くない。だからこそ、チアゴ・ガブリエウが候補者リストで急速に順位を上げ、ついにはトップに立つまでになっている。
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ナポリ、マンナが決断。アレグリお気に入りのチアゴ・ガブリエウ獲得へ、レッチェと交渉開始。
ナポリ戦へ準備完了
チアゴ・ガブリエルは前季リーグ戦で37試合に出場し、2得点を記録した。 出場時間は計3220分。レッチェのユニフォームをまとい、強い存在感を示しながら、残留という紙の上では極めて難しい目標の達成に大きく貢献した。 ナポリのスカウト陣に迷いはない。ポルトガル人DFはビッグクラブへのステップアップ、つまりナポリ行きの準備が整っている。マックス・アッレグリもこの見方を共有している。ミランの監督としてベンチに座っていた昨季、すでに彼に目を留めていた。
いくらかかる？
プラス材料は2つある。ガブリエウは2004年生まれで、さらなる成長の余地を残している。加えて、セリエAの登録リストの問題では「アンダー」と見なされるため、追加の枠を使うことはない。最近になって自身の権益をジョルジェ・メンデスに託した点を踏まえれば、3つと言っていいだろう。メンデスは、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長と極めて良好な関係を持つ代理人の一人だからだ。レッチェはチアゴ・ガブリエウを2500万ユーロと評価しているが、ナポリとの最近の接触では、いくつかのボーナスを含む総額2000万ユーロのパッケージについて話し合われた。あとはナポリが、獲得に踏み切るかどうかを決める番だ。
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