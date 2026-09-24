もちろん、今日の最初の一歩は重要だった。しかし、それ以上に重要になるのが今後数日間だ。そこでメディカルスタッフとフィジカルスタッフが、選手の身体の反応、そして何より術後の健康状態を評価していく。

そのためナポリは復帰時期に明確な期限を設けておらず、10月10日の中断明けフロジノーネ戦でピッチに立つことへの期待はあるものの、現時点で出場できるかどうかはまだ不透明だ。というのも、いつ、そしてどのようにピッチでのトレーニングを再開できるかを見極めるうえで、すべては今後のセッション次第だからだ。