カステルヴォルトゥルノから、ナポリとマッシミリアーノ・アッレグリにとって朗報が届き始めている。退任の可能性をめぐる批判や、その後に否定された噂の渦中にあるリヴォルノ出身の指揮官は、依然としてなかなか減らない負傷者リストへの対応を強いられている。長い中断期間は、少なくとも離脱が長引いている選手の一部を回復させるために役立つ見通しで、そしてまさに今日、スコット・マクトミネイが回復プロセスを開始したことが確認された。
Getty Images
翻訳者：
ナポリ、マクトミネイが復帰へ。ピッチに戻れるのはいつか
声明
ナポリは今日、同日のトレーニングレポートの中で、心臓の手術を受けた後のスコットランド人MFが活動に復帰したことを確認した。
「ナポリは代表ウィークの間もトレーニングを継続している。チームは午前のセッションを行い、ジムで筋力トレーニングに取り組んだほか、ピッチで方向転換のメニューをこなした。スコット・マクトミネイはSSCナポリ・トレーニングセンターに戻り、ジムで個別メニューを消化した」
いつ復帰できるのか
もちろん、今日の最初の一歩は重要だった。しかし、それ以上に重要になるのが今後数日間だ。そこでメディカルスタッフとフィジカルスタッフが、選手の身体の反応、そして何より術後の健康状態を評価していく。
そのためナポリは復帰時期に明確な期限を設けておらず、10月10日の中断明けフロジノーネ戦でピッチに立つことへの期待はあるものの、現時点で出場できるかどうかはまだ不透明だ。というのも、いつ、そしてどのようにピッチでのトレーニングを再開できるかを見極めるうえで、すべては今後のセッション次第だからだ。
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