代表ウィークはナポリに良い知らせをもたらさなかった。というのも、現地時間昨夜、ボローニャで行われたロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表のトルコ戦に勝利した一戦の最中、ナポリの攻撃的サイドプレーヤーであるアントニオ・ヴェルガーラが右足ふくらはぎの筋肉系トラブルにより交代を強いられたためだ。さらに、ナポリのメディカルスタッフのもとで本日受けた検査では、残念ながら重い損傷が確認された。
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翻訳者：
ナポリ、ベルガラの離脱は長期化へ。中等度の損傷、復帰時期はいつになるのか
中程度の負傷
ナポリは今日カステルヴォルトゥルノで予定されているトレーニングのレポートを通じて、ジョヴァネ、メレト、スピナッツォーラがグループ練習に参加していることだけでなく、ヴェルガラの長期離脱も確認した。検査の結果、実際にヒラメ筋の中程度の損傷が確認された。
「イタリア対トルコのネーションズリーグの試合中に負傷したアントニオ・ヴェルガラは、本日ピネータ・グランデ病院で精密検査を受け、右ヒラメ筋の中程度の筋損傷が確認された。イタリア代表の同選手は、すでにリハビリのプロセスを開始している」
1カ月の離脱
筋肉は、特にサッカー選手にとって繊細な部位であり、損傷の程度も軽視できない。そのため、通常であれば離脱期間は3〜4週間となる可能性があるものの、クラブはヴェルガラの問題の臨床的な経過を見守りつつ、11月初旬に予定されている次回の代表ウィーク明けまで無理をさせない考えだ。
そうなるとヴェルガラは、チャンピオンズリーグ3試合（ビジャレアル、ボードー／グリムト、ポルト戦）を含む計9試合を欠場することになる。さらにリーグ戦ではローマ、ユヴェントス、ラツィオとのビッグマッチも欠場する見込みだ。復帰戦はしたがって、次の11月21日のトリノ戦になる可能性がある。
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