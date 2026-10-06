ナポリ、ベルガラの離脱は長期化へ。中等度の損傷、復帰時期はいつになるのか

ナポリは今日カステルヴォルトゥルノで予定されているトレーニングのレポートを通じて、ジョヴァネ、メレト、スピナッツォーラがグループ練習に参加していることだけでなく、ヴェルガラの長期離脱も確認した。検査の結果、実際にヒラメ筋の中程度の損傷が確認された。





「イタリア対トルコのネーションズリーグの試合中に負傷したアントニオ・ヴェルガラは、本日ピネータ・グランデ病院で精密検査を受け、右ヒラメ筋の中程度の筋損傷が確認された。イタリア代表の同選手は、すでにリハビリのプロセスを開始している」