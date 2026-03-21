チロ・フェラーラは自身のインスタグラムで、ストリートアーティストのジョリットが制作したナポリ史上最高のベスト11を描いた壁画から自分が除外されたことについて、苦々しいコメントを寄せた。









フェラーラは次のように綴っている。「マラドーナ・スタジアムの壁画の除幕式に関連し、様々なサイトやSNSで報じられた記事を踏まえ、私の立場を明確にしておきたい。





ベストイレブンに選ばれなかったことを残念に思わなかったと言えば嘘になる。というのも、私はナポリの息子であり、ナポリの歴史上最も多くのタイトルを獲得したナポリ人だからだ。また、あれこれとでたらめな言い訳が並べられたとはいえ、その本当の理由を知らないふりをすれば、それも嘘になる。





幸いなことに、そして私が街を歩いて回るたびに実感していることですが、あの時代を生き抜き、鮮明に記憶している現実的なナポリ市民やサポーターたちがいます。彼らは私の移籍に至った経緯を知っており、それが決して私の歴史やルーツを否定するものではなかったことを理解しています。





最終的な決定は壁画の制作者によって下されたというのは事実だが、主観的な偏見に汚染されていない、純粋な視点を持つ機会を逃してしまったと思う。もしそうであれば、この作品が目指していた永遠の息吹を、本当に与えることができたはずだ。

その代わりに残ったのは、その時代の子であり、1990年生まれのチロ・チェルッロ氏の手による壁画である。彼はその時代を生き、理解するには若すぎたため、間違いなく「噂話」に導かれて制作したに違いない。

もし私を代表選手に選ばなかったという決定が、私が思うようにサポーターの「恨み」に起因するものであるなら、「恨み」という言葉が、たとえ傷ついたものであれ、「感情」という言葉に由来しているという事実に、私は慰めを見出します。





私の「感情」について言えば……シュトゥットガルトでのあの場面を覚えている人はいないだろうか。ディエゴが私を抱きしめ、ナポリとの真の絆ゆえに、あの勝利は誰よりも私こそがふさわしいのだと皆に説明してくれたあの場面を。ディエゴは常に、私が何者で、どこから来たのかを理解していた。私はチロ・フェラーラ、生まれも血もナポリ人だ。これ以上、何も言う必要はない」。











