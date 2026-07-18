ナポリ、ブオンジョルノ問題：アッレグリ監督がガッティかティアゴ・ガブリエルの獲得を要望、ミランとの争奪戦に

マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって、朗報はない。ナポリの新監督は、ディマーロ合宿でアレッサンドロ・ブオンジョルノを起用できない見込みだ。元トリノのセンターバックは右膝に問題を抱えている。「ここ最近明らかになった問題を踏まえ、アレッサンドロ・ブオンジョルノはプレシーズン合宿に参加できない。 すでに予定されていた検査の結果、右膝の手術が必要かどうか専門医の診断を待つ状況だ」とクラブは発表している。回復までの期間は、検査結果を見てから判断される。