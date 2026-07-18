マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって、朗報はない。ナポリの新監督は、ディマーロ合宿でアレッサンドロ・ブオンジョルノを起用できない見込みだ。元トリノのセンターバックは右膝に問題を抱えている。「ここ最近明らかになった問題を踏まえ、アレッサンドロ・ブオンジョルノはプレシーズン合宿に参加できない。 すでに予定されていた検査の結果、右膝の手術が必要かどうか専門医の診断を待つ状況だ」とクラブは発表している。回復までの期間は、検査結果を見てから判断される。
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ナポリ、ブオンジョルノ問題：アッレグリ監督がガッティかティアゴ・ガブリエルの獲得を要望、ミランとの争奪戦に
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アレッサンドロ・ブオンジョルノの連続離脱は、ナポリの補強方針にも影響する恐れがある。彼は保存療法で済むか手術が必要かを判断するため、追加検査を受ける。結果次第では、守備陣ではなく他ポジションの補強を計画していたクラブの方針が変わる可能性もある。
ティアゴ・ガブリエルが気に入った
移籍市場が再開されれば、ジョヴァンニ・マンナはマックス・アッレグリの指示に従う。特に評価が高いのは、2004年生まれのポルトガル人DFティアゴ・ガブリエルだ。彼はレッチェの残留に貢献した。 数週間前、彼は有力エージェントのジョルジェ・メンデスに代理人を依頼。メンデスはすでにミランと交渉している。ミランのスカウトもシーズン中に複数回視察済みだ。移籍金はスティッキ・ダミアーニ家が2500万ユーロを要求している。
猫とソレト
ナポリは、ブケマが1年目より自信と精度を高めてプレーすることを期待している。補強のため、マンナとアレグリはユヴェントスを退団するガッティとウディネーゼのセンターバック、ソレトも検討している。
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