ナポリ、バディアシルとスピナッツォーラが負傷。メディカルレポート

土曜夜のローマ戦で負傷した選手について、ナポリの公式サイトは声明で、バディアシルとスピナッツォーラの負傷状況を発表した。





ブノワ・バディアシルは本日、ピネタ・グランデ病院で検査機器を用いた検査を受け、右大腿直筋に中程度の肉離れが確認された。





ローマ戦の終盤にレオナルド・スピナッツォーラは筋肉に違和感を訴えた。検査の結果、右太ももの大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。