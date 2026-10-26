ナポリ、バディアシルとスピナッツォーラが負傷。メディカルレポート

土曜夜のローマ戦で負傷した選手について、ナポリの公式サイトは声明で、バディアシルとスピナッツォーラの負傷状況を発表した。
ブノワ・バディアシルは本日、ピネタ・グランデ病院で検査機器を用いた検査を受け、右大腿直筋に中程度の肉離れが確認された。
ローマ戦の終盤にレオナルド・スピナッツォーラは筋肉に違和感を訴えた。検査の結果、右太ももの大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。
土曜夜のローマ戦で負傷した選手について、ナポリの公式サイトは声明で、バディアシルとスピナッツォーラの負傷状況を発表した。
ブノワ・バディアシルは本日、ピネタ・グランデ病院で検査機器を用いた検査を受け、右大腿直筋に中程度の肉離れが確認された。
ローマ戦の終盤にレオナルド・スピナッツォーラは筋肉に違和感を訴えた。検査の結果、右太ももの大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。
土曜日の試合を終えたナポリは、次のリーグ戦に向けて練習を再開した。水曜日の20時45分から、ブリアンテオでモンツァと対戦する。午前中の練習では、ウォーミングアップと技術・戦術練習に取り組んだ。ラフマニはチーム練習に参加した。
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