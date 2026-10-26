あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ナポリ、バディアシルとスピナッツォーラが負傷。メディカルレポート

ナポリ
ブノワ・バディアシル
レオナルド・スピナッツォーラ
セリエ A

センターバックとサイドの選手が、ローマ戦で負傷した。

土曜夜のローマ戦で負傷した選手について、ナポリの公式サイトは声明で、バディアシルとスピナッツォーラの負傷状況を発表した。


ブノワ・バディアシルは本日、ピネタ・グランデ病院で検査機器を用いた検査を受け、右大腿直筋に中程度の肉離れが確認された。


ローマ戦の終盤にレオナルド・スピナッツォーラ筋肉に違和感を訴えた。検査の結果、右太ももの大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。

  • 土曜日の試合を終えたナポリは、次のリーグ戦に向けて練習を再開した。水曜日の20時45分から、ブリアンテオでモンツァと対戦する。午前中の練習では、ウォーミングアップと技術・戦術練習に取り組んだ。ラフマニはチーム練習に参加した。


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
MON

MON

セリエ A

2026年10月28日

NAP

NAP