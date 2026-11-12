かつてPSVアイントホーフェンでプレーしたラングは、批判を受け止め、時間がたつのを待ち、関係の修復を試みる代わりに、まるで「君たちの声は聞こえない」と言わんばかりに耳に手を当てるジェスチャーを見せた。さらに翌日の月曜日には、最初の画像に自身の耳の写真を据えた複数画像の投稿をSNSに公開し、挑発を重ねた。明らかな挑戦的態度であり、ナポリのサポーターには受け入れられなかった。

本日の『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ラングは1月にナポリを去る可能性がある。今季はマッシミリアーノ・アッレグリの構想に入り、リーグ戦とチャンピオンズリーグで計12回起用され、ホームで勝利したフロジノーネ戦で1ゴールを挙げているにもかかわらずだ。環境面の事情がラングをナポリから遠ざける可能性があり、今後もイタリア、セリエAでプレーするかもしれない。

ガラタサライの元FWに関心を寄せるクラブの一つがジェノアだ。ジェノアのデ・ロッシ監督はラングを高く評価しており、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、セリエAでラングを評価しているのは同監督だけではない。現時点でクラブ間の接触はないが、ジェノアは獲得を夢見ている。レンタル移籍や、ナポリによる給与の一部負担が考えられる。ラングの年俸は2030年まで250万ユーロにボーナスを加えた額だ。

トゥウェンテ、アヤックス、クラブ・ブルッヘでもプレーしてきたラングには、ガラタサライも引き続き関心を寄せている。ラングは2025-2026シーズンの後半戦（1月から5月）に同クラブでプレーし、19試合で2ゴール3アシストを記録した。レオンとオシムヘンが所属するイスタンブールのクラブは、昨季終了時にラングの移籍金3000万ユーロを支払う買い取りオプションを行使しなかったが、1月には再び期限付き移籍での獲得に動く可能性がある。