「この夏、ナポリを去ることなんて一度も考えていなかった。そんなことは一度も言っていない。実際のところ、僕は何かを口にするときはとても率直だけど、それが気に入らない人もいて、そこからいろいろな話を作り上げることがある。夏の間ずっと『ケビンがああだ、ケビンがこうだ』と話していた。彼らは僕がどこにいるのか、家族がどこにいるのかも分かっていなかった。プライバシーはとても大切にしている」