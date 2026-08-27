ナポリのMFケビン・デ・ブライネが『コリエレ・デッロ・スポルト』のロングインタビューに応じた。「ジェノア戦のゴールはファウルから生まれた？ 五分五分だね。どの角度から見るかによる。僕からすれば、僕は横から来ていて、彼は僕のほうへ向かってきた。いずれにせよ、少し驚きはしたけど、それも試合の一部。周囲はいろいろ話すけど、僕は気にしていない」
翻訳者：
ナポリ、デ・ブライネ「ガブリエウ・ジェズスは、私たちにはいないタイプの選手。ジェノア戦のゴールでのファウル？ 50対50。コンテはサッカーのことしか考えず、アッレグリは人間関係を大事にする」
引退は遠くない
「昨年、負傷した後も引退は考えなかった。でも、時々は考える。自分の将来のこと、もう小さすぎる年齢ではなくなった子どもたちのこと、そして将来に向けてどんな決断を下すのがベストなのかを考えている。キャリアのこの段階では、すべて普通のことだ」
ナポリ退団？ そんなことは一度も言っていない
「この夏、ナポリを去ることなんて一度も考えていなかった。そんなことは一度も言っていない。実際のところ、僕は何かを口にするときはとても率直だけど、それが気に入らない人もいて、そこからいろいろな話を作り上げることがある。夏の間ずっと『ケビンがああだ、ケビンがこうだ』と話していた。彼らは僕がどこにいるのか、家族がどこにいるのかも分かっていなかった。プライバシーはとても大切にしている」
コンテで何がうまくいかなかったのか
「そういうことはあるし、問題ではない。質問されたら正直に答える。僕はいつだって真実を選ぶ。美しいサッカーをするのが好きだし、それはここに来る前から言っていたことでもある。 自分が何者であるかを変えることは決してない。それこそが今の自分という選手を形作っているものだから。これが僕なんだ」
コンテとアッレグリの違い
「コンテは非常に厳格で、よりプロフェッショナルな関係性に重きを置いている。サッカー、サッカー、サッカー。彼はサッカーのことしか考えていない。選手たちとの個人的なつながりはない。 一方でアッレグリは少し柔らかく、よりくだけたタイプで、 私が見てきた限りでは個人的な絆をより大切にしている。監督は一人ひとり違うし、私はこれまで多くの異なる監督の下でプレーしてきた」
アッレグリのプロジェクト
「ここに来てまだ20日だけど、すべてが変わった。こんなに短い時間で分析はしたくない。ただ、いいスタートを切れたと思うし、自分自身もいい感触だ。実際、すぐにプレーし始めることができたからね」
ガブリエウ・ジェズス、付加価値に
「彼は何をもたらすか？ クオリティーだ。ボールを持った攻撃面、ポストプレー、そして組み立てにおけるクオリティーだ。おそらく、彼は今のチームにいないタイプのプロフィールで、ラスムスやロレンツォとは異なる。もし来ることになれば、私たちの助けになるだろう。経験の面でもだ。勝ち方を知っている。重要なことだし、何が起こるか見ていこう」。
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