ウーデゴールのゴールはホームのナポリの高揚感を冷まし、アーセナルに1-0で敗れたことで、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは3連敗。チームにかかるプレッシャーは依然として高いままだ。それでも、ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの一戦からは、アリソン・サントスとメレトの負傷という悪い知らせとは対照的に、いくつかの好材料も得られた。とりわけ、本来の先発の座と中心的な役割を取り戻し、非常に良い状態に見えたケビン・デ・ブライネの存在は明るい材料だった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ナポリ、デ・ブライネ「これが本当のケビンだ。イタリアで僕に何を期待しているのかは分からない！」
ハイレベルな試合
そのベルギー人選手はついに先発へ復帰し、マッシミリアーノ・アッレグリ体制では初の先発出場となったが、すぐさまリーダー役を担い、何人かのチームメート、特にジョバンニ・ディ・ロレンツォに対して、ピッチ上で叱咤し、言い争う場面まで見せた。
「熱さと戦う意欲」とイタリア代表主将はそれを表現し、この件をすぐに収束させた。この試合では、ベルギー人選手は将来を見据えても非常に高い評価を得てピッチを後にした（そして、アンギサとマクトミネイのすでに知られている離脱もあるだけに）。
「これが本当のケビンだ」
試合後にPrime Videoの取材に応じたこのMFは、自身のコンディションをめぐって街で巻き起こっている論争や数多くの議論も一蹴した。デ・ブライネは、そうした議論は存在しないと断言し、これまで見せてきた中で最高のバージョン、つまり今夜のチャンピオンズリーグで見せた姿こそが、本当のケビンなのだと明言した。
「本当のデ・ブライネを見るには、あとどれくらいかかるのかって？ これが本当のケビンだよ。君たちが僕に何を期待しているのかは分からない。イタリアではこのことについてたくさん話しているのは分かっているけど、実際のところ、これが僕なんだ。 アッレグリとはすべてうまくいっている。彼は僕より少し落ち着いていて、リラックスしているね。でもすべて順調だし、チームともいいフィーリングがある。 非常に強いチームを相手に難しいスタートになった。何か大きなものを築きたいという思いがある。アッレグリは僕には英語ではなくイタリア語で話すんだ（笑）」
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