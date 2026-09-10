試合後にPrime Videoの取材に応じたこのMFは、自身のコンディションをめぐって街で巻き起こっている論争や数多くの議論も一蹴した。デ・ブライネは、そうした議論は存在しないと断言し、これまで見せてきた中で最高のバージョン、つまり今夜のチャンピオンズリーグで見せた姿こそが、本当のケビンなのだと明言した。

「本当のデ・ブライネを見るには、あとどれくらいかかるのかって？ これが本当のケビンだよ。君たちが僕に何を期待しているのかは分からない。イタリアではこのことについてたくさん話しているのは分かっているけど、実際のところ、これが僕なんだ。 アッレグリとはすべてうまくいっている。彼は僕より少し落ち着いていて、リラックスしているね。でもすべて順調だし、チームともいいフィーリングがある。 非常に強いチームを相手に難しいスタートになった。何か大きなものを築きたいという思いがある。アッレグリは僕には英語ではなくイタリア語で話すんだ（笑）」