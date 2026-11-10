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トロイ・ディーニーが、解説者を務める CBS Sportでロレンツォ・ルッカを痛烈に批判した。「ナポリのロッカールームは二分されている。一方にはイタリア人、もう一方には世界各国出身のほかの選手たちがいる。ホイルンドは監督の考えに同意していない。そしてルッカは、最大限の敬意を払って言うが、サッカー選手でいられるのは幸運だ。私がこれまで見た中でも最悪のストライカーの一人だ」