トロイ・ディーニーが、解説者を務める CBS Sportでロレンツォ・ルッカを痛烈に批判した。「ナポリのロッカールームは二分されている。一方にはイタリア人、もう一方には世界各国出身のほかの選手たちがいる。ホイルンドは監督の考えに同意していない。そしてルッカは、最大限の敬意を払って言うが、サッカー選手でいられるのは幸運だ。私がこれまで見た中でも最悪のストライカーの一人だ」
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翻訳者：
ナポリ、ディーニーが痛烈批判「ルッカはサッカー選手でいられて幸運だ。これまで見た中でも最悪の部類に入るストライカー」
ルッカは話しすぎる
「サッカーで勝ち取れるものをすべて勝ち取ったケヴィン・デ・ブライネに『くた***れ』と言ったんだ。信じられない」 さらにこう続けた。「周りを見回したり、あれこれ話したりするのはやめて、懸命に取り組み始めろ。それだけが、お前のすべきことだ。不満を言ってもいいし、黙って自分の仕事をして、最後に結果を見てもいい。この選手たちはしゃべりすぎる。いつだって誰かほかの人のせいにするんだ」
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