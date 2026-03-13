ナポリ、スポーツディレクターのマンナ氏：「コンテ監督は残留、マクトミネイは契約延長。アリソン、サントス、ホイリュンドの買い取り権を行使」

「スコットは重要な選手であり、ナポリで長くプレーしたいと語っています。契約はあと2年残っており、双方とも満足しています。今後、この件が話題になるような事態は避けたいですね。今後数ヶ月でどうなるかは様子を見ますが、彼自身は去りたいという意思を示しておらず、我々もそれを喜んでいます。 スコットは重要な選手であり、ナポリにいることを喜んでいる。それは彼がプレーする時や、この街で生活する姿からも伝わってくると思う。契約はあと2年残っており、我々は彼と極めて明確かつ率直な関係を築いている。話し合いは続けているが、現時点では話題になっていない。我々はスコットの重要性を理解している。今日までオファーを受けていないのは、彼自身が環境を変えたいという意思を一度も示していないからでもある。」