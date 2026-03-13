ナポリ のスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナ氏がメディアセット とスカイ・スポーツ の取材に応じ、 移籍市場や契約更新について語った。以下は、Tuttonapoli が伝えた彼の発言である。
翻訳者：
ナポリ、スポーツディレクターのマンナ氏：「コンテ監督は残留、マクトミネイは契約延長。アリソン、サントス、ホイリュンドの買い取り権を行使」
物語
「それは決定的な要素であり、救いの綱です。もし状況が違っていれば、今年はチャンピオンズリーグ出場をかけて戦うナポリについて、こうして語ることはなかったでしょう。困難な一年は目立たないまま過ぎ去るかもしれませんが、チームの努力によってその価値が引き出されました。将来について？それは当然のことです。常に計画を立てていますし、私たちは2年間共に歩んできました。これまで成し遂げてきた仕事は信じられないほど素晴らしく、前向きなものです。 もし状況が違っていれば、我々は順位表で3位にはなれず、スーパーカップも優勝できなかっただろう。別の話題を語っていたはずだ。だから、落ち着いて、穏やかな気持ちで未来を見据えている」。
順位を上げる
「全選手が揃っていた時は、常に1位か2位をキープできていました。それが自信につながっています。今の我々は、上位のチームではなく、自分たちの順位を固めることに集中しています。下位チームとの差を保つために勝ち点を積み重ねたい。それが不可欠なのです」
マクトミネイの契約更新
「スコットは重要な選手であり、ナポリで長くプレーしたいと語っています。契約はあと2年残っており、双方とも満足しています。今後、この件が話題になるような事態は避けたいですね。今後数ヶ月でどうなるかは様子を見ますが、彼自身は去りたいという意思を示しておらず、我々もそれを喜んでいます。 スコットは重要な選手であり、ナポリにいることを喜んでいる。それは彼がプレーする時や、この街で生活する姿からも伝わってくると思う。契約はあと2年残っており、我々は彼と極めて明確かつ率直な関係を築いている。話し合いは続けているが、現時点では話題になっていない。我々はスコットの重要性を理解している。今日までオファーを受けていないのは、彼自身が環境を変えたいという意思を一度も示していないからでもある。」
アリソン・サントスの買い戻し
「現在、アリソンはチームに大きく貢献しており、決定的な役割を果たしています。我々が彼を獲得したのは、まさに我々が求めていた資質を備えていたからです。彼は我々の将来にとって有益な存在になると考えていますが、それは彼自身と彼のパフォーマンス次第です。 アリソンの影響は好意的だ。彼は非常に謙虚で、エネルギーに満ち、仕事への意欲も高いからだ。買い取り条項については、すでに権利が確定しているため、何もする必要はない。」
ホイランドの買い戻し
「ホイールンドは決定的な存在だった。得点が少なかった時でも、常にチームのために尽くしてくれた。チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、買い取り義務が発生するが、仮にそれが叶わなくても、彼の将来がナポリから遠く離れることはないだろう」
不安な更新
「フランクは戻ってきたばかりだし、我々は安心している。彼とはあと1年の契約が残っている。我々は彼に対して率直であり、彼も我々に対して率直だ。現時点で、そんなことを考えるのは意味がない」
ラハマニの契約更新
「ラハマーニの場合は事情が異なり、話し合いを重ねており、順調に進んでいる。彼はフランク同様、ナポリに多大な貢献をしてくれた選手だ」