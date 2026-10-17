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ナポリ、スコット・マクトミネイとの契約を巡り難しい判断迫られる。中盤のスターの去就は不透明
焦点は契約交渉へ移る
マクトミネイを巡る継続中の契約交渉を受け、ナポリの主力選手を引き留める方針に再び注目が集まっている。また、『Football Italia』による同選手の契約更新状況に関する報道は、フヴィチャ・クヴァラツヘリアの前例とともに、選手側とクラブの隔たりを浮き彫りにしている。
これらの数字はあくまで交渉上の立場として報じられたものであり、移籍が差し迫っていることを確認するものではない。ただし、長期的なチーム編成に関するいかなる決断にも、金銭面の数字に加え、戦術面からの明確な説明が必要だ。
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ペナルティエリア内での動きの重要性
マクトミネイは、ペナルティーエリア内へ遅れて飛び込む動きを繰り返すMFとして、相手に特有の脅威を与える。積極的な前線への飛び出しによって、相手チームはナポリのセンターFWへの守り方を変えざるを得なくなる。
センターFWが相手のCB２人を引きつける一方で、マクトミネイは後方の守備陣が素早くカバーできないスペースを突ける。彼をボール保持を重視するMFに代えれば、こうした攻撃時の連動は一変する。
同じ報道によれば、後方では誰かがボールを確保してパスを供給し、空いたスペースをカバーしなければならない。すでにチームに定着した選手を残すことは、契約の概要には表れない、培われた連係を維持することにもつながる。
ピッチ上で継続性を築く
チームメイトはすでに、マクトミネイの動きやパスの傾向、ボールを失った際の守備での反応を理解していると、『フットボール・イタリア』は伝えている。新たな選手の加入は最終的にチームを強化し得るが、ピッチ上で欠かせない連係を築くには時間がかかる。
現代のクラブのオーナーシップのあり方を踏まえれば、支出とチームの継続性について各クラブが異なる選択をする理由は理解できる。それでも、ナポリはマクトミネイと、彼を取り巻く現在の選手層に即して戦力を評価しなければならない。
契約をめぐる報道は、次の試合への準備とはまったく異なる時間軸で動く。1月の噂が、直近の先発メンバーの選択や試合当日の指示に影響することはない。
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マクトミネイの今後は？
これまでの報道によると、関係者全員の間で正式な合意には至っていない。マクトミネイの現行契約は2028年夏までとなっている。ただし、非公開で交渉が続く中、マクトミネイにとって当面の最優先事項はピッチ上で結果を出すことだ。
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