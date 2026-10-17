マクトミネイは、ペナルティーエリア内へ遅れて飛び込む動きを繰り返すMFとして、相手に特有の脅威を与える。積極的な前線への飛び出しによって、相手チームはナポリのセンターFWへの守り方を変えざるを得なくなる。

センターFWが相手のCB２人を引きつける一方で、マクトミネイは後方の守備陣が素早くカバーできないスペースを突ける。彼をボール保持を重視するMFに代えれば、こうした攻撃時の連動は一変する。

同じ報道によれば、後方では誰かがボールを確保してパスを供給し、空いたスペースをカバーしなければならない。すでにチームに定着した選手を残すことは、契約の概要には表れない、培われた連係を維持することにもつながる。