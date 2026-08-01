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ナポリ、スコット・マクトミネイとの大型契約延長を準備 マッシミリアーノ・アッレグリはスコットランド代表スターを軸に新たな中盤を構築へ
マクトミネイの重要な役割
ナポリ首脳陣は、スコット・マクトミネイがマッシミリアーノ・アッレグリの構想における中核として台頭したことを受け、長期の契約延長オファーを提示する準備を進めている。2026年7月上旬に就任した新指揮官は、カステル・ディ・サングロでのプレシーズントレーニングにおいて、このMFを自身の4-3-3システムの軸に据えている。サポーターからの温かい歓迎もまた、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでこのスコットランド人がファンのお気に入りとなっていることをいっそう印象づけた。
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ナポリが新契約を計画
TuttomercatowebがLa Gazzetta dello Sportを引用して伝えたところによると、アッレグリはマクトミネイに攻撃をサポートし、相手ペナルティーエリア付近でプレーするための、より大きな自由を与える考えだという。29歳の持つ優れたフィジカルとスペースを察知する能力は、ナポリの前線と連係する上で理想的な適性となっている。
その絶大なインパクトを評価し、ナポリはマクトミネイとの契約を1年延長オプション付きで2030年まで延長することを望んでいる。現在は年俸350万ユーロで2028年までの契約を結んでおり、選手本人は報道によれば落ち着いた姿勢を保ちつつ、ナポリでの長期残留に全面的にコミットしているという。更新条件を巡る正式交渉は、夏の移籍市場終了後に行われる予定となっている。
イタリアで即座にインパクトを残す
マンチェスター・ユナイテッドから加入して以降、マクトミネイは目覚ましい活躍を見せており、公式戦80試合で27ゴール10アシストを記録している。その印象的なパフォーマンスにより、2024-25シーズンのデビュー年にはセリエA優勝を果たし、続くシーズンにはスーペルコッパ・イタリアーナも制した。こうした数字によって、彼はイタリアサッカー界で最も効果的かつ影響力のあるMFの一人としての地位を確立している。
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アッレグリ体制の新時代
アントニオ・コンテの後任として2029年6月までの3年契約にサインしたアッレグリは、マクトミネイとの契約延長を最終決定する前に、戦力整備の完了と余剰戦力の整理を優先している。一方、マクトミネイはセリエA開幕戦で先発出場すると見込まれており、ナポリは8月22日にジェノアとのアウェーゲームで新たなリーグ戦をスタートさせる。
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