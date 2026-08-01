TuttomercatowebがLa Gazzetta dello Sportを引用して伝えたところによると、アッレグリはマクトミネイに攻撃をサポートし、相手ペナルティーエリア付近でプレーするための、より大きな自由を与える考えだという。29歳の持つ優れたフィジカルとスペースを察知する能力は、ナポリの前線と連係する上で理想的な適性となっている。

その絶大なインパクトを評価し、ナポリはマクトミネイとの契約を1年延長オプション付きで2030年まで延長することを望んでいる。現在は年俸350万ユーロで2028年までの契約を結んでおり、選手本人は報道によれば落ち着いた姿勢を保ちつつ、ナポリでの長期残留に全面的にコミットしているという。更新条件を巡る正式交渉は、夏の移籍市場終了後に行われる予定となっている。