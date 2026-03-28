「インテル時代、彼はそのポジションで犠牲を払うという精神的な覚悟ができていなかった。しかし今では経験を積み、その覚悟ができたため、コンテ監督にとっても彼をそのポジションに起用しやすくなった。 時として、選手たちは本来のポジションではない役割を任されると、精神的に準備ができておらず、うまく適応できないことがある。彼はウイングを務めることを受け入れ、ここ数年、高いレベルでその役割を果たしている。北アイルランド戦では、トナリと共にピッチ上で最も活躍した選手の一人だった。時間が経てば経つほど、彼はさらに強くなっている」。