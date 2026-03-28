ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、マッテオ・ポリターノ、アントニオ・ヴェルガラらを代理するマリオ・ジュフレディ氏が、番組「Salite sulla giostra」の放送中、Stile TVにて、ナポリに所属する自身のクライアントたちのコンディションについて語った。 ディ・ロレンツォとヴェルガラはそれぞれの怪我からの回復に取り組んでいる一方、ポリターノは代表チームの合宿に参加しており、北アイルランド戦では活躍した。
Getty Images
翻訳者：
ナポリ、ジュフレディ：「ディ・ロレンツォとヴェルガラの復帰時期はこうだ。インテル時代のポリターノは自己犠牲の精神に欠けていた」
ディ・ロレンツォはいつ戻ってくるの？
「彼は怪我のリハビリ中なので、ボスニアには行かないと思います。ベルガモに行くために午後に出発し、6時にナポリに戻ってきました。復帰が近づいているため、今日はリハビリを休むわけにはいきません。4月の最終週には復帰できることを願っています」
ポリターノ
「インテル時代、彼はそのポジションで犠牲を払うという精神的な覚悟ができていなかった。しかし今では経験を積み、その覚悟ができたため、コンテ監督にとっても彼をそのポジションに起用しやすくなった。 時として、選手たちは本来のポジションではない役割を任されると、精神的に準備ができておらず、うまく適応できないことがある。彼はウイングを務めることを受け入れ、ここ数年、高いレベルでその役割を果たしている。北アイルランド戦では、トナリと共にピッチ上で最も活躍した選手の一人だった。時間が経てば経つほど、彼はさらに強くなっている」。
ベルガラ
「あと2、3試合には出場可能になるはずです。不運な怪我を負ってしまいましたが、4月末から5月初旬には復帰し、シーズンを締めくくることができるでしょう。契約更新については？彼は新人選手としては稀に見るほどの強さで存在感を示しました。彼を視察したすべてのクラブが、彼の重要性を認識しています。シーズン終了後、クラブと話し合い、双方の利益になるよう対応していく予定です」