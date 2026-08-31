「カメルーン代表でプレーすることは、すべてのカメルーンの子どもたちの夢です。それを実現できたことを、私はとても幸せに思うと同時に、何よりも深く感謝しています。カメルーン代表に長年尽くしてきた末に、私は自身の代表キャリアに終止符を打つ決断を下しました。『不屈のライオン』のユニフォームに袖を通せたことは、この上なく大きな名誉であり、誇りでした。自分の国を代表し、忘れられない瞬間を経験し、これほど多くのチームメート、兄弟たち、そしてスタッフとこの冒険を共有できた幸運を、私は実感しています。連盟、監督たち、チームメート、そして長年にわたって私を支え、寄り添ってくれたすべての方々に、心から感謝したいと思います。そして何より、カメルーンの人々に感謝します。皆さんの情熱、愛、そして支えに感謝します。勝利の時も、最も困難な時も。私たちが常にベストを尽くしてきたのは、皆さんのためです。私は大きな感動と誇りを胸に、代表を去ります。一度『不屈のライオン』なら、永遠に『不屈のライオン』です。ありがとう、我がカメルーン」