ナポリ、コンテ監督：「チャンピオンズリーグ出場は当然のことではない。毎年予選を突破できれば理想的だ。オシメン、クヴァラツケリア、ジエリンスキを放出したが、チームが崩壊しかねなかった」

「確かに、10位に終わったナポリにはオシメン、クヴァラ、ジエリンスキがいたことを忘れてはならない。我々はこれらの選手を合計8000万ユーロで売却したが、これはイタリアのリーグがいかに厳しいかを示す好例だ。我々の現状を過小評価してはならない。崩れてしまってもおかしくなかったが、それでも我々は戦い続けている。何一つ当然のことなどない。残り9試合、選手たちのコンディションを回復させなければならない」