ナポリのアントニオ・コンテ監督は、セリエA第30節のカリアリ戦を控えてDAZNのインタビューに応じ、次のように語った。「4-3-2-1のフォーメーションに切り替えて以来、我々は長い間ダブルプレーで戦ってきた。多くの選手を適応させる必要があったが、今日はロボトカとギルモアの両方が起用可能だ。試合を支配し、ピッチ上で質の高いプレーを見せたいと思っている」。
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翻訳者：
ナポリ、コンテ監督：「チャンピオンズリーグ出場は当然のことではない。毎年予選を突破できれば理想的だ。オシメン、クヴァラツケリア、ジエリンスキを放出したが、チームが崩壊しかねなかった」
2位と3位で何が違うのか？
「この7ヶ月間で特筆すべきことは、極めて厳しい状況下でも常に上位をキープできたことです。チャンピオンズリーグ出場権がかかっており、これは誰にとっても重要な目標であり、決して安易なものではありません。後方から追い上げてくるチームもあるため、細心の注意を払い、今シーズンの状況を鑑みれば極めて重要なこの目標を必ず達成しなければなりません。スーパーカップもあります。ナポリにとって、毎年トロフィーを獲得し、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得できれば、これ以上のことはないでしょう」
何事も当然ではない
「確かに、10位に終わったナポリにはオシメン、クヴァラ、ジエリンスキがいたことを忘れてはならない。我々はこれらの選手を合計8000万ユーロで売却したが、これはイタリアのリーグがいかに厳しいかを示す好例だ。我々の現状を過小評価してはならない。崩れてしまってもおかしくなかったが、それでも我々は戦い続けている。何一つ当然のことなどない。残り9試合、選手たちのコンディションを回復させなければならない」
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