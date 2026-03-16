ナポリ、コンテ監督はさらなる勝利を目指して補強選手たちと一丸となる：デ・ラウレンティス会長との会談に向けた現状

共に前進することは可能だが、必ずしもそうなるわけではない。アントニオ・コンテとナポリの関係は、来シーズンも続く可能性がある。これは、彼がナポリの指揮を執る3シーズン連続となる。
残留の条件はすべて整っているが 、コンテ監督はアウレリオ・デ・ラウレンティス会長に確約を求めている。
共に前進することは可能だが、必ずしもそうなるわけではない。アントニオ・コンテとナポリの関係は、来シーズンも続く可能性がある。これは、彼がナポリの指揮を執る3シーズン連続となる。
残留の条件はすべて整っているが 、コンテ監督はアウレリオ・デ・ラウレンティス会長に確約を求めている。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、コンテ監督は、クラブがイタリア国内および欧州のトップレベルで競争力を維持したいという強い意欲を持っていることを理解している。しかし、監督自身は意見交換を行い、今後の展望について確かな手応えを得る必要がある。
1億5000万ユーロを超えるような移籍市場は、もはや考えられない。また、人件費が年間1億6000万ユーロにまで跳ね上がったため、クラブ側も給与総額の見直しと削減を望んでいる。しかし、ナポリには移籍市場で動き、チームを真に強化するための的確な補強を行うための資金力がある。
スポーツディレクターのマンナ氏の最近の発言で既に確実視されているホイールンドとアリソン・サントスの買い取りに加え、来夏に必要な補強はわずかであり、チーム構成を根本から変える必要はない。コンテ監督にとって、常にトップレベルを維持するために必要なのは、質的な飛躍をもたらす、少数ながらも重要な戦力だけだ。だからこそ、共に前進することは可能なのだ。物事を明確にし、技術的なニーズと経済的なニーズのバランスを再び見出すことで。
『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、コンテ、デ・ラウレンティス、マンナの3者会談は、来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した後、リーグ戦終了前に開催される見通しだ。
2025年の大物補強ラッシュを経て、ナポリは若手選手と的を絞った補強に注力する方針だ。これが新プロジェクトの柱となるようだ。平均年齢28歳というチームは、セリエAで最も経験豊富な選手層を誇る。
怪我人を除けば、チームは依然として非常に強力で堅実だ。ターゲットは右サイドバック、ミッドフィルダー、攻撃的ウイング、場合によってはディフェンダーだが、それは誰が去り、誰が残るかによって決まる。
5月に33歳になるルカク、6月に35歳になるフアン・ジェズス、2027年に契約満了を迎えるアンギッサ、そして何よりも、夏の移籍市場で2人で7000万ユーロを投じたものの、1月にコンテ監督の意向でレンタル移籍となったルッカとラングの去就が注目される。