レアル・マドリーの下部組織で育ち、現在はナポリに所属する男。その未来はドイツ行きとなる可能性がある。ミゲル・グティエレスはバイヤー・レバークーゼン移籍に近づいている。移籍市場の直接的なライバルたちを一歩リードした同クラブは、いま交渉をまとめたい考えだ。今朝の『Bild』の報道にも裏付けが取れている。
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翻訳者：
ナポリ、グティエレスのバイエル・レバークーゼン移籍が目前 移籍金は2500万～3000万ユーロの見込み
必要な犠牲
ナポリは、その選手が2030年まで契約を結んでいることを把握しており、そのため評価額を譲らない。昨季は36試合に出場し、1ゴール1アシストを記録した。アッレグリは残留を望んでいるが、市場の事情には屈せざるを得ない。スペイン人選手の「犠牲」は、負傷したブオンジョルノの代役獲得に本腰を入れるために必要となる。
2500万〜3000万ユーロのオペレーション
ナポリが最初の2500万ユーロのオファーを受け入れなかったあと、レバークーゼンは非常に大きな前進を見せた。ボーナスを上乗せして総額3000万ユーロに到達しやすい条件が加わったことで、交渉は正しい軌道に乗りつつあり、最終的な決着は本当に目前まで迫っている。グティエレスは、わずか1シーズンでナポリに別れを告げる準備を進めている。
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