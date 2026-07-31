ナポリは、その選手が2030年まで契約を結んでいることを把握しており、そのため評価額を譲らない。昨季は36試合に出場し、1ゴール1アシストを記録した。アッレグリは残留を望んでいるが、市場の事情には屈せざるを得ない。スペイン人選手の「犠牲」は、負傷したブオンジョルノの代役獲得に本腰を入れるために必要となる。