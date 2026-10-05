より強く再出発するための話し合いだ。きょう、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長はマッシミリアーノ・アッレグリと会談し、今季と今後の試合について状況を確認した。 『Sportmediaset』が今朝伝えたところによると、ナポリの会長はトレーニングセンターのカステル・ヴォルトゥルノを電撃訪問し、リヴォルノ出身の指揮官と約1時間にわたって時間を共にし、重要な時期や今後の試合について意見を交わした。中断期間明けから3日おきの連戦に臨むナポリは、2勝1分け3敗と失望の残るシーズン序盤を挽回しなければならない。
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ナポリ、カステル・ヴォルトゥルノでデ・ラウレンティスとアッレグリが1時間の会談：その舞台裏
アッレグリ、マクトミネイの状況を待つ
アッレグリは流れを変えなければならないこと、これ以上勝ち点を落とすわけにはいかないことを分かっている。 そのためには、選手たちを復帰させる必要がある。明日にはスコット・マクトミネイに関する新たな動きがあるかもしれない。9月に受けたアブレーション手術後、競技出場の適性を得るために必要なメディカルチェックを受ける予定だ。問題なく許可が下りれば、このMFは再びチーム練習に合流し、土曜夜にマラドーナで行われるフロジノーネ戦での招集入りも期待できる。
その他の負傷者
一方、残る8人の復帰にはさらに時間を要する。アンギサ、メレト、マリアヌッチ、マクトミネイは10月半ば、アリソンとジョヴァネは10月末、ファヴァスーリは12月、そしてブオンジョルノは2027年1月の見通しとなっている。
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