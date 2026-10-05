ナポリ、カステル・ヴォルトゥルノでデ・ラウレンティスとアッレグリが1時間の会談：その舞台裏

アッレグリは流れを変えなければならないこと、これ以上勝ち点を落とすわけにはいかないことを分かっている。 そのためには、選手たちを復帰させる必要がある。明日にはスコット・マクトミネイに関する新たな動きがあるかもしれない。9月に受けたアブレーション手術後、競技出場の適性を得るために必要なメディカルチェックを受ける予定だ。問題なく許可が下りれば、このMFは再びチーム練習に合流し、土曜夜にマラドーナで行われるフロジノーネ戦での招集入りも期待できる。