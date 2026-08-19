クラブが検討している最初の候補はジェズスである。ブラジル人FWはパルメイラスでプロキャリアをスタートさせ、2015年のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAで最優秀新人に選出。コパ・ド・ブラジルでは1位となり、2016年にはボーラ・ジ・オーロを受賞して、パルメイラスに22年ぶりの国内リーグ優勝をもたらす一助となった。

ジェズスは2017年1月、2700万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティに加入。プレミアリーグ4回、EFLカップ3回、FAカップ1回の優勝を果たした。その後、2022年7月に4500万ポンドでアーセナルへ移籍した。負傷により2025年の大半を欠場した後、12月10日のクラブ・ブルージュ戦で復帰し、アストン・ヴィラ戦で11カ月超ぶりのゴールを決めた。