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ナポリ、ガブリエウ・ジェズス、ジョシュア・ザークツィー、ニコラス・ジャクソンのプレミアリーグ3人同時獲得という仰天プランを検討！
ストライカー探しを本格化へ
『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』によると、ナポリはロメル・ルカクのフェネルバフチェ移籍を受け、攻撃陣の強化に向けて積極的に市場を探っている。現在の攻撃陣にはすでにダビド・ネレス、ラスムス・ホイルンド、マッテオ・ポリターノ、アリソン・サントスがいる。
強力な得点源の確保は、競争力を維持することを目指すクラブ首脳陣にとって依然として最優先事項だ。移籍市場の閉幕前に適切な機会が訪れた場合に素早く動けるよう、クラブは複数のターゲットを評価している。
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ガブリエウ・ジェズス
クラブが検討している最初の候補はジェズスである。ブラジル人FWはパルメイラスでプロキャリアをスタートさせ、2015年のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAで最優秀新人に選出。コパ・ド・ブラジルでは1位となり、2016年にはボーラ・ジ・オーロを受賞して、パルメイラスに22年ぶりの国内リーグ優勝をもたらす一助となった。
ジェズスは2017年1月、2700万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティに加入。プレミアリーグ4回、EFLカップ3回、FAカップ1回の優勝を果たした。その後、2022年7月に4500万ポンドでアーセナルへ移籍した。負傷により2025年の大半を欠場した後、12月10日のクラブ・ブルージュ戦で復帰し、アストン・ヴィラ戦で11カ月超ぶりのゴールを決めた。
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ジョシュア・ザークツィー
ナポリが注視する別の候補は、マンチェスター・ユナイテッドのFWジルクゼーだ。オランダ人選手である同選手はバイエルン・ミュンヘンの下部組織出身で、トップチームでは17試合に出場。さらにパルマとアンデルレヒトへのローン移籍も経験し、2022年8月にボローニャへ完全移籍で加入した。
ボローニャでの際立ったパフォーマンスにより、同選手は2023-24シーズンのセリエA年間ベストイレブンに選出され、リーグの最優秀U-23選手賞も受賞。それが結果的に2024年7月のマンチェスター・ユナイテッド移籍につながった。現在、オールド・トラッフォードでの状況には、移籍市場で獲得を狙うクラブが関心を示している。
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ニコラス・ジャクソン
経営陣が評価している最後の候補は、チェルシーのFWジャクソンだ。カサ・スポーツとビジャレアルで経験を積んだ後、ジャクソンは2021年にラ・リーガでデビューし、2023年には報道によると3200万ポンドでチェルシーと8年契約を締結。その後、2025年のUEFAカンファレンスリーグ決勝でレアル・ベティス相手に得点を挙げた。
ジャクソンは2025-26シーズンをブンデスリーガのバイエルンで1650万ユーロのレンタル移籍で過ごし、パフォス相手のチャンピオンズリーグで得点。VfBシュトゥットガルトを破って2025-26シーズンのブンデスリーガ優勝も果たした。こうした豊富な経歴を踏まえ、ナポリは現在、候補に挙がっているこれらの選手の中から移籍の可能性を検討している。
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