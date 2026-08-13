ナポリはガブリエウ・ジェズスの獲得を諦めていない。ロメル・ルカクの売却後、ナポリはマッシミリアーノ・アッレグリにもう1人の重要なアタッカーを用意したい考えだが、その前にさらなるスカッドの枠を空け、資金を確保する必要がある。 ファブリツィオ・ロマーノが自身のYouTubeチャンネルで伝えたところによると、最近ナポリとアーセナルの間で新たな接触があり、ナポリはブラジル人FWを完全移籍で獲得するために必要な条件をすべて把握しているという。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ナポリ、ガブリエウ・ジェズス獲得に接近：アーセナルと新たな接触
何が欠けているのか
ただし、ガブリエウ・ジェズスとは契約内容と年俸をめぐって最終合意に至る必要がある。代理人サイドとの話し合いは、まだそこまで進展しておらず、このFWには他にもオファーがある。ただし、本人はナポリを魅力的な移籍先と考えている。ナポリは、ロレンツォ・ルッカやノア・ラングの放出を含む、攻撃陣に空きを作るために必要ないくつかの売却を完了し次第、いつでもこの取引をまとめる可能性がある。
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