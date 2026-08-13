ナポリ、ガブリエウ・ジェズス獲得に接近：アーセナルと新たな接触

ナポリはガブリエウ・ジェズスの獲得を諦めていない。ロメル・ルカクの売却後、ナポリはマッシミリアーノ・アッレグリにもう1人の重要なアタッカーを用意したい考えだが、その前にさらなるスカッドの枠を空け、資金を確保する必要がある。 ファブリツィオ・ロマーノが自身のYouTubeチャンネルで伝えたところによると、最近ナポリとアーセナルの間で新たな接触があり、ナポリはブラジル人FWを完全移籍で獲得するために必要な条件をすべて把握しているという。











