アンギサとナポリ、別れの予兆。すでに昨夏、コンテの退任もあって、選手の周辺は移籍市場で魅力的な選択肢を探して動いていた。 ミランは代理人サイドとナポリの双方に接触を試みたものの、クラブ側は交渉のテーブルに着かなかった。

現時点で、アルド・ロッシ通りのクラブとアンギサ陣営の間で進行中の交渉は確認されていないが、関心は存在しており、とりわけナポリとの決裂が決定的になった場合は注視すべき状況だ。