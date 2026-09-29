ピッチ外でのダービー、しかもまたしてもそれが、ここ数週間にわたって ザンボ・アンギサの状況を注視しているインテルとミランを待ち受ける可能性がある。カメルーン代表MFは2027年7月に満了を迎える契約をいまだ更新しておらず、そのため契約満了による移籍でナポリを離れることができる。「8月末にフランクと彼の代理人たちと話をした。毎日見ているが、彼は元気で、集中している」とナポリのスポーツディレクター、ジョバンニ・マンナは語った。「1年前から言っていることだが、うまく折り合いをつけられればいい。そうでなければ、彼はクラブに多くをもたらしてくれたし、シーズン終了後に別れることになっても問題はない」
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翻訳者：
ナポリ、アンギサは契約更新に向けてシーズン当たり600万ユーロを要求。フリーでの獲得の可能性をめぐるミランへの見方は？
高い要求
アンギサは現在、年間360万ユーロの給与を受け取っており、新契約の合意にゴーサインを出す条件として、手取りで年俸600万ユーロへの増額を求めたとみられる。 ナポリにとっては提案というより、選手との関係における決裂点のように映った。インテルも、やや距離を置いている他クラブと同様に、強い関心を持って動向を見守っている。
夏のアンケート
アンギサとナポリ、別れの予兆。すでに昨夏、コンテの退任もあって、選手の周辺は移籍市場で魅力的な選択肢を探して動いていた。 ミランは代理人サイドとナポリの双方に接触を試みたものの、クラブ側は交渉のテーブルに着かなかった。
現時点で、アルド・ロッシ通りのクラブとアンギサ陣営の間で進行中の交渉は確認されていないが、関心は存在しており、とりわけナポリとの決裂が決定的になった場合は注視すべき状況だ。
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