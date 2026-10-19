マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ナポリが明日夜にマラドーナで行うチャンピオンズリーグ第3節、ボデ／グリムト戦を前に、Skyの取材に応じた。「インフルエンザ？ 最悪の時期は過ぎたと願いたい。いずれにせよ、体調は良くなっている。明日は良い結果を出さなければならない。順位を上げるために重要な試合だ。勝てば自信につながるし、その後は素晴らしいシーズンを送っているローマとの試合に集中する。選手たちが私の味方だと感じるか？ 良いパフォーマンスを見せた試合もあったが、あまりに簡単に失点している。もっとやらなければならない。勝てば評価され、負ければそうではない。それ以上の言葉は控える。この点に取り組んでいる。サッカーでは結果が重要だが、最近はあと一歩のところで結果を逃している。明日は高い集中力が必要だ。ボデ／グリムトは守備が堅く、カウンターも得意としている。高い技術と正確なパスが求められる」





アッレグリ監督は続けた。「試行錯誤の時期は終わったのか？ 1試合負けたからといって、選手が持つ力を失うわけではない。1カ月で9試合を戦う。どの選手も、それぞれの特徴と能力を生かして貢献できる。全員が必要だ。シーズンを通して同じ11人だけで戦うことはできない」と、 tuttonapoli.netは伝えている。「デ・ラウレンティス？ 今朝も話したが、言葉には大した意味はない。必要なのは結果だ。それ以外はただの言い合いだ。土曜日は相手の唯一のシュートで敗れた。ボールを奪い返す局面でもっと違う反応ができたかもしれないし、危険をもっと早く察知できたかもしれない。明日は間違いなく、もっと注意を払うだろう」





最後に、こう語った。「このようなスタートを予想していたか？ サッカーが面白いのは予測できないからだ。大切なのは予期せぬ事態に最善の形で対処することだが、今のところ私たちはそれができていない。簡単なことは何もない。黙々と取り組み、この状況から抜け出したい」



