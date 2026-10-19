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ライブ
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ナポリ、アッレグリ監督「シュート1本で結果を出せればいい。失点が多すぎる」

ナポリ
ボデ/グリムト
ナポリ 対 ボデ/グリムト
UEFAチャンピオンズリーグ

ナポリの監督がボデ／グリムトとのチャンピオンズリーグの試合を前に語る

マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ナポリが明日夜にマラドーナで行うチャンピオンズリーグ第3節、ボデ／グリムト戦を前に、Skyの取材に応じた。「インフルエンザ？　最悪の時期は過ぎたと願いたい。いずれにせよ、体調は良くなっている。明日は良い結果を出さなければならない。順位を上げるために重要な試合だ。勝てば自信につながるし、その後は素晴らしいシーズンを送っているローマとの試合に集中する。選手たちが私の味方だと感じるか？　良いパフォーマンスを見せた試合もあったが、あまりに簡単に失点している。もっとやらなければならない。勝てば評価され、負ければそうではない。それ以上の言葉は控える。この点に取り組んでいる。サッカーでは結果が重要だが、最近はあと一歩のところで結果を逃している。明日は高い集中力が必要だ。ボデ／グリムトは守備が堅く、カウンターも得意としている。高い技術と正確なパスが求められる」


アッレグリ監督は続けた。「試行錯誤の時期は終わったのか？　1試合負けたからといって、選手が持つ力を失うわけではない。1カ月で9試合を戦う。どの選手も、それぞれの特徴と能力を生かして貢献できる。全員が必要だ。シーズンを通して同じ11人だけで戦うことはできない」と、 tuttonapoli.netは伝えている。「デ・ラウレンティス？　今朝も話したが、言葉には大した意味はない。必要なのは結果だ。それ以外はただの言い合いだ。土曜日は相手の唯一のシュートで敗れた。ボールを奪い返す局面でもっと違う反応ができたかもしれないし、危険をもっと早く察知できたかもしれない。明日は間違いなく、もっと注意を払うだろう」


最後に、こう語った。「このようなスタートを予想していたか？　サッカーが面白いのは予測できないからだ。大切なのは予期せぬ事態に最善の形で対処することだが、今のところ私たちはそれができていない。簡単なことは何もない。黙々と取り組み、この状況から抜け出したい」


  • ボードー、難しい試合

    記者会見で、アッレグリは試合を見据えた。「難しい試合になる。だが、それまでのほかの試合結果とは切り離して考えなければならない。ボデ／グリムトはチャンピオンズリーグで好戦しており、低い位置で守ってカウンターを仕掛けるのがうまい。明日は高い技術と正確なパスを見せ、勝つという確信を持って戦わなければならない。こうした時期を乗り越える必要がある。それができるのは我々だけだ。我々に欠けている結果を追い求めなければならない。チャンピオンズリーグではまだ手にしていないが、明日勝てば見方が変わるかもしれない。それでも、さまざまな点を改善し、万全ではない複数の選手のコンディションを取り戻す必要があることに変わりはない。結果を出さなければという不安や焦りを抱かず、落ち着いて取り組まなければならない。2つの結果がなければ、チームの質が覆るわけではない。試合中の特定の時間帯に見られる欠点をなくす必要がある。土曜日のヴェネツィアでの試合でも多くのチャンスをつくったが、最終的には結果が良い試合ではなかったことを示している。シュート1本で結果を出せる方がいい。高い技術と勝利への意欲が求められる試合だ」


    最後に、守備についてはこう語った。明日も3バックを続けるつもりかって？　3バックと4バックの違いは右サイドの選手だけだ。ディ・ロレンツォが入ればより守備的な選手になるし、ポリターノ、ラング、ジョヴァネが入ればより攻撃的になる。3人か4人かという問題ではない。技術面で良い試合をしなければならない。チームには高い技術があり、これまでの試合と同じようにそれを発揮するだろう。ただ、ヴェネツィアやミラノでのように失点する時間帯には、何かが足りていない」



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2026年10月20日

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