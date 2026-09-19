復帰できる選手とできない選手

「チームの状態はかなりいい。スピナッツォーラは疲労のため離脱したが、代表ウィーク明けには戻ってくる。招集メンバーにはアンギサも入っている。彼は今週ずっと別メニューだったが、今朝はチーム練習に合流し、トレーニングもこなした。必要であれば明日は起用できる。デ・ブライネも問題ない。クラブ・ワールドカップの影響で始動は遅れたが、明日は先発すると考えているし、試合を見ながら判断することになるだろう……。ただ、コンディションは上がってきている。これがこの5試合のミニサイクル最後の一戦なので、うまくやらなければならない。良い形で締めくくるうえで、この試合の重要性は分かっているし、その後は21日後に全員がそろい、より良い状態で再開することになる」





ネレスとそのほかの選手たち

「今週の様子を見る限り、彼の状態は間違いなくかなり良くなっている。完全に回復しており、チームにとって非常に重要な存在だ。だが、ボイケマやバディアシルもそうだ。少なくとも私が見ている限りではね」





ヴェルガーラの代表選出

「私たちはとても喜んでいるし、クラブも彼が代表に入ったことを喜ぶべきだ」とtuttonapoli.netが伝えている。 「彼は昨季に頭角を現した選手で、技術面でも戦術面でもさらに成長している。ファヴァスーリもU-21に選ばれており、クラブにとって誇らしいことだ」





マクトミネイ、メレト、マリアヌッチ

「代表ウィーク明けには起用可能かって？ マクトミネイとメレトは間違いなくそうだし、マリアヌッチもそうだと思う。彼はまだチームに合流していないので、やや遅れるだろう。ただ、全員がそろうことは重要だ。シーズンは長く、全員の力が必要になる。14人だけでは戦えないし、とりわけ今年は新ルールもあって、実際のプレー時間が6分長くなっている。特に最後の30分で、試合は別の流れをたどるようになる」





ラング

「ラングも先発で起用できる選手の一人だ。まだいくつか見極めなければならない状況はあるが、彼はもっとやれるし、やらなければならない。重要なクオリティーを持っているからだ」











