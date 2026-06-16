得点はなかったが、主役級の存在感を示した。ワールドカップ初戦のエジプト戦でロメル・ルカクは同点弾（1－1）につながるプレーで、試合を左右する存在であることを証明した。コンディションは100％ではないものの、ペナルティエリア内では依然として決定的な脅威だ。 ルディ・ガルシア監督は彼の状態を理解し、怪我に悩んだシーズンでもアメリカに帯同させた。33歳の「ビッグ・ロム」は、これが頂点に立つ最後のチャンスだと自覚。ここ数か月はナポリより自己を優先し、コンテ監督やクラブ、周囲を苛立たせてきた。