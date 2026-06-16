得点はなかったが、主役級の存在感を示した。ワールドカップ初戦のエジプト戦でロメル・ルカクは同点弾（1－1）につながるプレーで、試合を左右する存在であることを証明した。コンディションは100％ではないものの、ペナルティエリア内では依然として決定的な脅威だ。 ルディ・ガルシア監督は彼の状態を理解し、怪我に悩んだシーズンでもアメリカに帯同させた。33歳の「ビッグ・ロム」は、これが頂点に立つ最後のチャンスだと自覚。ここ数か月はナポリより自己を優先し、コンテ監督やクラブ、周囲を苛立たせてきた。
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ナポリ：アッレグリ監督はルカクを絶賛し、彼の将来を変える可能性もある。
忘れたいシーズン
ルカクは今シーズン、リーグ5試合、コッパ・イタリア1試合、チャンピオンズリーグ1試合の計7試合に出場し、2月28日のヘラス・ヴェローナ戦（2-1勝利）で1得点を挙げた。3月6日のトリノ戦を最後に、個人的なトラブルで出場機会はなかった。 代表戦中断時にベルギーに残ったことでナポリとの関係は悪化したが、2027年6月までの契約が残っているため退団は確定していない。
アッレグリは彼を望んでいる
ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、理由はシンプルだ。ルカクはナポリ新監督マッシミリアーノ・アッレグリが以前から注目する選手で、アッレグリは彼を貴重な戦力とみなしている。ホイルンドとのコンビにも期待されている。 リヴォルノ出身の指揮官は、スポーツディレクターのマンナがユヴェントスにいた頃、ルカク獲得を画策。2023年夏、チャンピオンズリーグ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後、移籍は目前に迫りながら最終的には成立しなかった。
デ・ラウレンティスの見解
ルカクの去就は、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長の判断が鍵を握る。会長は経済面も重視している。ルカクは元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドで年俸約800万ユーロ（手取り）を得ており、将来が不透明なデ・ブライネ（650万ユーロ）を上回る。