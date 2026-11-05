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ロッカールームでの爆弾がついに爆発したナポリ。11月8日（日）12時30分からマラドーナ・スタジアムで行われる次戦のラツィオ戦は、今夏に指揮を託されたこのスポーツプロジェクトにとって、まさに存続を懸けた一戦となる。その指揮官はマッシミリアーノ・アッレグリだ。

リヴォルノ出身の指揮官には当然ながら厳しい視線が向けられている。結果を出せず、首位との勝ち点差が17に開けば、解任は避けられないかもしれない。では、後任は誰になるのか。候補として存在感を増しているのがセルジオ・コンセイソンだ。