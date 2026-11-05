ロッカールームでの爆弾がついに爆発したナポリ。11月8日（日）12時30分からマラドーナ・スタジアムで行われる次戦のラツィオ戦は、今夏に指揮を託されたこのスポーツプロジェクトにとって、まさに存続を懸けた一戦となる。その指揮官はマッシミリアーノ・アッレグリだ。
リヴォルノ出身の指揮官には当然ながら厳しい視線が向けられている。結果を出せず、首位との勝ち点差が17に開けば、解任は避けられないかもしれない。では、後任は誰になるのか。候補として存在感を増しているのがセルジオ・コンセイソンだ。
ロッカールームでの爆弾がついに爆発したナポリ。11月8日（日）12時30分からマラドーナ・スタジアムで行われる次戦のラツィオ戦は、今夏に指揮を託されたこのスポーツプロジェクトにとって、まさに存続を懸けた一戦となる。その指揮官はマッシミリアーノ・アッレグリだ。
リヴォルノ出身の指揮官には当然ながら厳しい視線が向けられている。結果を出せず、首位との勝ち点差が17に開けば、解任は避けられないかもしれない。では、後任は誰になるのか。候補として存在感を増しているのがセルジオ・コンセイソンだ。
ナポリのロッカールームは、まさに一触即発の状態にある。ポルト戦での敗戦中と試合後に起きた出来事が、それを裏付けている。まずピッチ上でデ・ブライネとルッカが口論になり、互いに激しい言葉を浴びせ合った。
続いて、取材に応じたポリターノが、外国人選手は決して話さないと不満を口にした。その後に姿を見せたマクトミネイは、全員に家に帰って考えるよう促した。
アッレグリは今日の合宿実施を明言しなかったが、チームは明日12時30分に招集され、ラツィオ戦が終わるまで合宿に入る。
Footmercatoによると、アッレグリが再び大敗を喫して敗退するようなことになれば、デ・ラウレンティスは解任に踏み切るという。解任には多額の費用も伴う見通しだ。
後任候補には、これまで何度もナポリを訪れ、スタンドからチームの試合を観戦してきたステファノ・ピオリに加え、セルジオ・コンセイソンもいる。同氏の名前が挙がるのは今回が初めてではなく、デ・ラウレンティスとは非常に良好な関係にある。
ポルトガル人指揮官は現在フリーで、サウジアラビアでは多額の報酬を得た。イタリアとセリエAにも精通しており、何より欧州5大リーグのトップクラブを求めているため、フェネルバフチェから提示された契約をつい先ほど断ったばかりだ。
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